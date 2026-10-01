Insfrán en la apertura del Torneo de la Amistad: “Con este marco representamos la unidad del pueblo y la Comunidad Organizada”

El mandatario puso en valor la identidad multiétnica de la provincia, la contención social a través del deporte y la solidez del Modelo Formoseño frente a las críticas de la oposición.

En el marco de un clima festivo y con una masiva convocatoria, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, este viernes 23 dejó inauguradas las flamantes instalaciones del Club Atlético Independiente de El Colorado y dio inicio formal a la quinta edición del Torneo de la Amistad. Cabe destacar que este gran evento deportivo es organizado por el Partido Justicialista del Distrito Formosa y reúne a más de 2.600 jugadoras.

Al hacer uso de la palabra, el Gobernador felicitó a los organizadores de la competencia y remarcó el carácter inclusivo y federal de la propuesta: “Quiero saludar y felicitar a los organizadores de este encuentro, porque vienen representaciones y jugadoras de los 37 municipios de la provincia, 2.600 jugadoras que están distribuidas en El Colorado, Villa Dos Trece y Pirané”.

En este sentido, valoró profundamente la elaboración de los trofeos del certamen, realizados por manos artesanas locales, recordando que “el preámbulo de nuestra Constitución dice: que tenemos una identidad multiétnica y pluricultural”.

Por esto, resaltó que “aunque yo sé que mañana nos criticarán diciendo que entregamos este tipo de premios, para ellos no tendrá valor, pero para nosotros tiene un valor sentimental terrible”.

Unidad, integración y respeto por la diversidad

Asimismo, el mandatario provincial reflexionó sobre el significado del deporte como espacio de encuentro por encima de las diferencias políticas o partidarias, al señalar que “yo no saludé diciendo compañeras y compañeros, porque estoy seguro de que aquí hay otras ideologías”.

“Aquí somos todos formoseños y justamente es un Torneo de la Amistad, porque a través de estos encuentros nos vamos conociendo y compartiendo”, subrayó.

A su vez, el primer mandatario contrapuso la solidez del proyecto provincial con los discursos descalificadores de sectores opositores, apuntando críticamente hacia el senador nacional libertario por Formosa, al mencionar que “muchos hablan por hablar nada más y generalmente no son peronistas; da la casualidad que la mayoría de ellos son de otra provincia” y agregó que “vinieron a hacerse la América acá y pasaron de forasteros a forajidos”.

“El señor muy listo me culpa a mí de su fracaso empresarial, cuando vino con una mano atrás y otra adelante, se volvió multimillonario y ahora nos quiere dar clases de democracia e integración”, sostuvo Insfrán.

Finalmente, enfatizó en que “con este marco estamos representando la unidad del pueblo formoseño y la Comunidad Organizada que ya existe en la provincia de Formosa”, y comentó que “eso como formoseño, me hace sentir orgulloso de participar con todos ustedes. Muchas felicidades y que empiece a rodar el balón”, cerró.



