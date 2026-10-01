Mayans: “En la cumbre peronista se tuvo como objetivo claro que primero está la Patria”

El jueves 22, el Peronismo volvió a realizar una reunión cumbre con las prioridades puestas en dos temas: las PASO y el proyecto de Presupuesto 2027.

Se realizó en la Casa de la Provincia de la Pampa y asistieron Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, José Mayans, Gerardo Martínez, Gustavo Melella, Gerardo Zamora, Ricardo Quintela y Juan Manuel Olmos.

Al respecto, Mayans comentó que “la reunión fue muy buena y reflexiva” y agregó que “se habló sobre Presupuesto, tema con el cual los Gobernadores se comprometieron a enviar detalles de la situación de su provincia”.

“Se evaluó la situación económica social y política de cada provincia”, estimó y alertó que “el Presupuesto que se viene es recesivo porque el Gobierno recibe órdenes de Estado Unidos y busca privatizar el sistema previsional argentino”.

”La reunión fue de muy buen clima, se discutieron todos estos temas presupuestarios y sobre todo el nivel de endeudamiento del pueblo. Se tuvo una visión de país con un objetivo claro: primero la Patria. También, se hablaron cuestiones políticas, en donde se entendió que hay que ir a las PASO, ya que es una herramienta que el pueblo tiene derecho a usar”, sintetizó.

Además, acentuó que Axel Kicillof se refiriró “a la situación de la provincia de Buenos Aires”, en donde denunció que “el sistema previsional le están debiendo diez mil millones de dólares y al gobernador Insfrán casi 600 mil millones de pesos”.

Sobre ello, subrayó que “Nación recauda y le tiene que enviar lo que le corresponde a las provincias, pero no lo hace, construyendo así su superávit, mientras las provincias se endeudan”.

Asimismo, Mayans lamentó al asegurar que “todo el país está dolarizado, que la canasta básica y los servicios están en dólares, que la inflación vuela y, mientras ocurre esto, mienten con la moral como política de Estado, cuando la realidad es que la gente no llega a fin de mes”.

Asimismo, sostuvo que “Trump quiere a Milei porque él le entrega la Argentina y aseguró que “no le pide una devaluación porque le está regalando el país entero con sus recursos”.

“Es un sistema imperialista tremendo. Un Gobierno cipayo entregador, corrupto. Este plan está agotado, tenemos que nacer de nuevo en todo”, lamentó categórico.

En el cierre, también se refirió a la situación que está viviendo la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y manifestó: “¡No se puede hacer lo que le hicieron!

“El Poder Judicial avasalló todas las instituciones. Le armaron una causa, porque el problema era que Cristina medía como nadie y por eso dijeron que no podía volver a ser candidata”, profundizó.

Finalmente, cerró: “La sacaron del juego y consiguieron un tarado como el que nos Gobierna hoy (Javier Milei), que es un tipo que está totalmente fuera de sí, es una vergüenza”.



