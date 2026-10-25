Promovieron un espacio de intercambio y orientación para fortalecer los proyectos del concurso Samsung

Formaron parte las seis iniciativas que están participando en dicha competencia, que va por su segunda edición.

Con el objetivo de impulsar al talento joven de la provincia de Formosa, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Ingenieros se unieron para llevar adelante una jornada de mentoría. Dicho evento se desarrolló este sábado 24 y los destinatarios fueron los equipos de Clubes Digitales que participan en la competencia Samsung “Solve for Tomorrow”.

Las instalaciones de la Fundación del Banco Formosa, ubicadas en la calle España al 1085 de la ciudad capital, oficiaron de sede de esta convocatoria, por lo que el secretario de Ciencia y Tecnología, el doctor Camilo Orrabalis, agradeció la predisposición para su desarrollo.

También mencionó que, con el Colegio de Ingenieros, que tiene como presidente a Darío Vergara, se había firmado un convenio y detalló sobre la jornada que se trató de un espacio de trabajo del que participaron los jóvenes, “donde se visualizaron los seis proyectos presentados en el concurso de Samsung en su segunda edición”.

El año pasado, en dicho certamen, la provincia de Formosa obtuvo el segundo lugar, resaltó Orrabalis. En ese sentido, reconoció “la capacidad y creatividad de los jóvenes”, a quienes se busca potenciar desde el Modelo Formoseño.

En ese marco, se generó “un espacio de intercambio y orientación para fortalecer sus proyectos, potenciar ideas innovadoras y desarrollar soluciones tecnológicas a problemáticas de su entorno”, subrayó.

Por otro lado, vinculado a este mismo tema, sumó Orrabalis que “en los Clubes Digitales trabajamos con jóvenes facilitadores”, marcando que muchos de ellos son egresados de la EPET N° 7.

Por tanto, al Programa de Clubes Digitales, creado por la Secretaría, se unió el Colegio de Ingenieros “con el auspicio y la mentoría para poder armar los prototipos”, confirmó.

A su turno, Vergara explicó que la participación del Colegio “es de dos formas”. Por un lado, “ya con vínculo técnico” generado con este espacio, en donde “nos llevamos los contactos de los jóvenes para que ellos participen con algunas de las soluciones tecnológicas que fueron proponiendo, interesados en aplicarlas en su contexto local”.

Y, por el otro, la institución realizó “la donación de equipamientos y componentes electrónicos”, los cuales serán utilizados en los prototipos.

Valoró a esta instancia como “la parte más importante”, ya que allí se avanzará en su funcionamiento, culminó.



