Programa de Entrenamiento en Operaciones Industriales

La jornada estuvo a cargo de JDM Import y Grupo Craver, con una propuesta práctica para fortalecer habilidades vinculadas al diagnóstico y al uso de equipamiento técnico.

El Gobierno de Formosa, a través de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, llevó adelante una importante capacitación sobre diagnóstico de inyección electrónica y equipamiento automotriz.

La actividad se desarrolló en el marco del Programa Entrenamiento en Operaciones Industriales – Edición 2026 “Clúster Automotor”, correspondiente al Módulo 4: “Equipos de Diagnóstico y Equipamiento Técnico”. La jornada, enfocada en equipos de diagnóstico y equipamiento técnico, se llevó a cabo en el Salón FonFiPro y estuvo destinada a mecánicos, jefes de taller, repuestistas y estudiantes de escuelas técnicas de la provincia.

En este contexto, Gustavo Enrique Gandini, integrante del equipo técnico de la Dirección de Industrias, explicó que “esta capacitación se da en el marco de un programa que tiene como finalidad articular con empresas locales y nacionales proveedoras para que sus departamentos técnicos capaciten a operarios e industrias locales e incrementen sus conocimientos y capacidades”.

Asimismo, destacó que la iniciativa funciona en paralelo con el Programa de Capacidad Proveedora PyME ya que “buscamos detectar proveedores locales que puedan reemplazar la provisión que viene de otras provincias o desarrollar las capacidades de los actores locales para generar ese vínculo comercial directo”.

Por su parte, Mauro Frangi, representante técnico de JDM Import, puntualizó que “presentamos la amplia gama de soluciones tecnológicas para talleres, gomerías, programadores y equipos de alineación, balanceo y máquinas de diálisis para cajas automáticas de marcas líderes como Autel y Thinkcar”.

Además, subrayó al concluir que “trajimos equipamientos de diagnóstico de última generación que incorporan inteligencia artificial comandada por voz, lo cual representa un salto tecnológico fundamental para agilizar los procesos en los talleres mecánicos”.



