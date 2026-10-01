Promovieron el autocuidado y el bienestar emocional en el Hospital Distrital Nº 8 “Eva Perón”

Con el taller “Cuidar en comunidad”, que contó con alrededor de 60 participantes, entre pacientes, vecinos y personal de salud.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa desarrollando múltiples actividades vinculadas al Mes de la Salud Mental, tanto en el interior como en la Capital de la provincia.

En ese marco, el Dispositivo de Abordaje Territorial en Salud Mental, dependiente de la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones llevó adelante el taller “Cuidar en comunidad” en el Hospital Distrital Nº 8 “Eva Perón”, con el objetivo de promover el autocuidado, la escucha y el fortalecimiento de las redes de apoyo comunitarias.

La charla, fue llevada adelante en articulación con el Servicio Social del Programa Provincial de Detección Precoz de Cáncer de Mama y reunió a alrededor de 60 personas, entre pacientes, integrantes del equipo de salud y otras personas de la comunidad.

La directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones de la cartera sanitaria provincial, licenciada Selena Copponi, destacó la importancia de generar espacios que permitan abordar la salud mental desde una perspectiva integral y comunitaria.

En ese sentido, la psicóloga señaló, que el cuidado emocional requiere compromiso colectivo, escucha activa y acompañamiento, promoviendo vínculos solidarios que permitan reconocer las necesidades propias y de quienes atraviesan situaciones difíciles.

Por su parte, la referente del Dispositivo de Abordaje Territorial, licenciada Noelia Lizondo explicó que, durante el encuentro, se trabajó con la técnica “El espejo”, a partir de tres preguntas orientadoras como, por ejemplo, “¿Cómo me llamo?”, “¿Qué me hace bien?” y “¿Qué espero para mi futuro?”,entre otras.

Esa dinámica alentó a los participantes a reflexionar sobre sus emociones, reconocer recursos personales y compartir expectativas, para luego elaborar un afiche con palabras vinculadas a la motivación y el autocuidado.

En tanto, se abordó la importancia de construir la llamada “mochila de emergencia” emocional, incorporando herramientas personales y comunitarias para afrontar momentos complejos. También se dio a conocer la línea telefónica gratuita 135, destinada a la prevención del suicidio, destacándola como recurso de orientación y acompañamiento disponible las 24 horas, todos los días del año.

La jornada permitió, además, destacar la relación entre la salud mental y la prevención y detección temprana del cáncer de mama, remarcando que la escucha, la contención emocional y el acompañamiento son fundamentales durante los procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Al finalizar, la licenciada Copponi remarcó, que el Gobierno de Formosa, continúa concretando acciones territoriales que fortalecen el cuidado integral de la salud, promoviendo la participación comunitaria y la construcción de redes de apoyo, bajo la premisa de que “cuidar la salud mental es una responsabilidad compartida, tarea en lo que todos estamos involucrados”, enfatizó.



