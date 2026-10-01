La UPLaB suma su segunda carrera de posgrado aprobada por la CONEAU: la Maestría en Una Salud

El dictamen favorable se suma al de la Especialización en Docencia Universitaria, que abrirá sus primeras cohortes en febrero y abril de 2027.

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) fue notificada este jueves del dictamen de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) que recomienda otorgar el reconocimiento oficial provisorio del título a la nueva Maestría en Una Salud. La decisión fue adoptada por el organismo el 5 de octubre, en su Sesión N° 660, y concluye que la carrera cumple con los estándares de calidad fijados por la normativa nacional en todas las dimensiones evaluadas -inserción institucional y estructura de gestión, plan de estudios, cuerpo académico, evaluación final e infraestructura y equipamiento-.

Se trata de la segunda carrera de posgrado de la casa de estudios que obtiene el aval de la CONEAU en lo que va del año —la primera fue la Especialización en Docencia Universitaria, aprobada en la Sesión N° 657 del 24 de agosto— y llega pocos meses después de que la Ingeniería en Producción Agropecuaria fuera acreditada por seis años, el plazo máximo previsto por el organismo, mediante la Resolución 300/26.

La maestría, de perfil profesional, se organiza en torno al enfoque Una Salud, que aborda de manera integrada la salud humana, la salud animal y la del ambiente. Tiene una duración de dos años y una carga total de 3.000 horas, distribuidas en cuatro módulos cuatrimestrales con 18 espacios curriculares —entre ellos Resistencia a Antimicrobianos, Vigilancia Epidemiológica, Zoonosis y Programas de Control, Calidad e Inocuidad en Alimentos y Salud Comunitaria— y 215 horas de formación práctica. Está dirigida a graduados de carreras de al menos cuatro años en Ciencias de la Salud, Ciencias Veterinarias, Ciencias Agrarias, Ciencias Biológicas y Ambientales y Ciencias Sociales aplicadas a la salud, la gestión y el ambiente.

Muracciole

El rector de la UPLaB, Adrián Muracciole, sostuvo que "a solo cuatro años de su creación, la UPLaB ya tiene dos carreras de posgrado aprobadas por la CONEAU y una ingeniería acreditada por el plazo máximo. Eso no es poca cosa. Son los mismos estándares que se le exigen a cualquier universidad del país, incluso a las que tienen cien años de historia, y los cumplimos".

Consultado sobre la elección de la temática, el rector de la casa de estudios explicó que "la maestría nace para articular a nivel posgrado lo que ya dictamos en el grado: Medicina, Enfermería, Ciencias Ambientales e Ingeniería en Producción Agropecuaria. En el Marco del Modelo Formoseño donde la salud, la producción y el ambiente están tan integrados y son prioridad del Gobierno provincial, formar profesionales capaces de mirar esos tres planos a la vez es una necesidad concreta del territorio".

La Especialización en Docencia Universitaria, por su parte, está destinada a graduados con título de grado de al menos cuatro años que se desempeñan o aspiran a desempeñarse en la docencia universitaria. Se cursa en un año, con clases semanales y una carga total de 1.500 horas, y su plan de estudios se organiza en tres ejes: historia, política y gestión de la universidad argentina; procesos de transmisión y construcción del conocimiento en la universidad; y educación y tecnología. Entre sus actividades prácticas incluye el diseño de propuestas didácticas e instrumentos de evaluación y el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial aplicadas a la docencia. Su cuerpo académico reúne a 16 docentes, 12 de ellos doctores.

Sobre la especialización, Muracciole remarcó que "tenemos más de 210 inscriptos para las primeras cohortes, que arrancan en febrero y abril del año que viene. Hay muchísimos profesionales que quieren seguir formándose, y la universidad provincial de Laguna Blanca esta a la altura de la hora".

Y agregó que "mientras el Gobierno de Milei ajusta a las universidades públicas, recorta la ciencia y desfinancia la educación, el doctor Gildo Insfrán sigue demostrando su compromiso permanente con la educación pública y de calidad en todos sus niveles. La UPLaB crece, abre carreras y las somete a evaluación externa, a partir de la decisión política del Gobernador de sostener la inversión en educación pública con fondos propios de la Provincia".

Para finalizar, en rector señaló que "una universidad joven y del interior que en cuatro años consolida su grado y ya proyecta su posgrado con aval nacional demuestra que calidad e inclusión no son opuestas, sino que van de la mano, como profesa y demuestra el Modelo Formoseño en todos los sectores y en este caso particular en la educación superior".



