Promocionan la oferta académica de la UPLaB y el Instituto Politécnico

Una iniciativa que conecta la educación secundaria con la educación superior, acercando información, despertando vocaciones y ampliando horizontes para las juventudes formoseñas.

Autoridades de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y del Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, recorrieron diversas localidades para interiorizar a los jóvenes que cursan el último año del secundario sobre las opciones educativas disponibles para su futuro.

La actividad fue acompañada por el secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, Camilo Orrabalis; el rector de la UPLaB, Adrián Muracciole; la decana del Departamento de Estudios en Desarrollo Sostenible, Andrea Soledad Florentín; y el decano del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud, Julián Bibolini, junto a demás integrantes de los equipos técnicos y académicos de ambas instituciones.

En este marco, desde el Instituto Politécnico Formosa presentaron las tecnicaturas superiores en Mecatrónica, Telecomunicaciones, Química Industrial y Desarrollo de Software Multiplataforma; mientras que el equipo de la UPLaB presentó la Licenciatura en Enfermería, Medicina, Ingeniería en Producción Agropecuaria y Licenciatura en Ciencias Ambientales.

Al respecto, el decano del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la UPLaB, Julián Bibolini puntualizó que “el objetivo es promocionar y mostrar a los chicos que están terminando la secundaria las opciones que tienen para su futuro, las herramientas que podemos darles y un abanico de posibilidades tanto a través del instituto como de la universidad”.

En cuanto a las fechas clave, el decano recordó que las preinscripciones online para la UPLaB se realizará del 3 de noviembre al 11 de diciembre, cursando luego el Ciclo Básico Introductorio desde el 18 de enero.

La oferta comprende la Facultad de Ciencias de la Salud, con las carreras de Medicina y la Licenciatura en Enfermería y la Facultad de Desarrollo Sostenible, con Ingeniería en Producción Agropecuaria y Licenciatura en Ciencias Ambientales.

Asimismo, recordó que el Instituto Politécnico Formosa (IPF), ubicado en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la Capital, cuenta con las tecnicaturas superiores en Desarrollo de Software Multiplataforma, Mecatrónica, Química Industrial y Telecomunicaciones.

Educación garantizada en Formosa

Al finalizar, Bibolini resaltó que “tanto en el Instituto como la Universidad Provincial de Laguna Blanca, los fondos que mantienen estas instituciones, los sueldos de los docentes, la infraestructura, los libros y la tecnología para enseñar provienen del presupuesto y fondos propios de la provincia; nosotros no hemos interrumpido nunca las clases desde que está en funcionamiento”.

En esa misma línea, cuestionó el incumplimiento de las normativas por parte del Gobierno central: “A nivel nacional va en contra de la ley; hay una ley ratificada de Financiamiento Universitario que no la cumplen. Si ya no cumple una ley, ¿qué se puede esperar?, van a hacer lo que quieran en contra de las normativas legales”, concluyó.



