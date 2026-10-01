La Policía detuvo a cuatro personas y anuló un centro de venta de cocaína

• Se secuestraron más de 30 envoltorios de cocaína, teléfonos celulares, dinero y otros elementos

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas de Clorinda desarticularon un presunto centro de comercialización de estupefacientes en el barrio 120 Viviendas de la segunda ciudad, mediante un allanamiento que culminó con la aprehensión de dos hombres y dos mujeres.

El operativo se concretó durante la tarde del jueves último, como resultado de una minuciosa investigación que incluyó trabajos de campo durante varios días y reunió información sobre una presunta actividad de venta de drogas al menudeo que generaba preocupación entre los vecinos del sector.

A partir de las tareas investigativas, los elementos probatorios fueron puestos a disposición de la jueza de Instrucción y Correccional, Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó el allanamiento del inmueble investigado.

De inmediato, los policías requisaron la vivienda y secuestraron 38 envoltorios de cocaína acondicionados para su presunta comercialización, teléfonos celulares, dinero y distintos elementos utilizados para el almacenamiento y acondicionamiento de droga.

Como resultado de la intervención, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, sindicados como presuntos responsables de la actividad ilícita, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial.