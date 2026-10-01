Entregaron una silla postural a un estudiante de la EPEE Nº 14 en Las Lomitas

La entrega estuvo a cargo del concejal Jorge Martínez Meza, junto al equipo de la Unidad Justicialista, en el marco de una acción destinada a acompañar y mejorar la calidad de vida de quienes necesitan este tipo de equipamiento.

En la Escuela Provincial de Educación Especial (EPEE) Nº 14 de la localidad de Las Lomitas, este viernes 16 se llevó a cabo la entrega de una silla postural para un estudiante que padece una afección neuromotriz. La gestión se concretó de manera inmediata tras la visita de autoridades provinciales a la institución.

Así lo indicó, la directora de la escuela, Belén Del Grosso, expresó su felicidad por lo recibido, señalando que “tenemos un Estado presente, un Estado que nunca nos abandona; esta familia se siente muy feliz por el apoyo de nuestro gobernador Gildo Insfrán y nuestro vicegobernador Eber Solís que siempre están presentes”.

Detalló los beneficios del equipamiento ortopédico y subrayó que “esta silla es una gran ayuda para la familia y también para su sistema postural”, destacando que le permitirá “corregir y trasladarse de manera más cómoda”.

Asimismo, expresó que “tenemos que llamar a la reflexión a toda la gente para que se dé cuenta del estado de abandono en que nos tiene el Gobierno nacional con los recortes en discapacidad”.

Por su parte, María del Carmen, abuela del niño beneficiado, relató cómo se gestionó el recurso: “Fue un encuentro que tuvo Matías con el Vicegobernador acá en la escuelita en un evento, él lo conoció y se comprometió; no habrá pasado ni un mes y ya organizaron todo para la entrega”.

Además, detalló que la nueva silla representa un gran alivio cotidiano para el cuidado y traslado del niño, valorando la rapidez y el compromiso de la respuesta institucional frente a sus necesidades terapéuticas.



