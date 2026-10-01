Entregaron una silla postural a un estudiante de la EPEE Nº 14 en Las Lomitas
La entrega estuvo a cargo del concejal Jorge Martínez Meza, junto al equipo de la Unidad Justicialista, en el marco de una acción destinada a acompañar y mejorar la calidad de vida de quienes necesitan este tipo de equipamiento.
En la
Escuela Provincial de Educación Especial (EPEE) Nº 14 de la localidad de Las
Lomitas, este viernes 16 se llevó a cabo la entrega de una silla postural para
un estudiante que padece una afección neuromotriz. La gestión se concretó de
manera inmediata tras la visita de autoridades provinciales a la institución.
Así lo
indicó, la directora de la escuela, Belén Del Grosso, expresó su felicidad por
lo recibido, señalando que “tenemos un
Estado presente, un Estado que nunca nos abandona; esta familia se siente muy
feliz por el apoyo de nuestro gobernador Gildo Insfrán y nuestro vicegobernador
Eber Solís que siempre están presentes”.
Detalló los
beneficios del equipamiento ortopédico y subrayó que “esta silla es una gran
ayuda para la familia y también para su sistema postural”, destacando que le
permitirá “corregir y trasladarse de manera más cómoda”.
Asimismo, expresó
que “tenemos que llamar a la reflexión
a toda la gente para que se dé cuenta del estado de abandono en que nos tiene
el Gobierno nacional con los recortes en discapacidad”.
Por su
parte, María del Carmen, abuela del niño beneficiado, relató cómo se gestionó
el recurso: “Fue un encuentro que tuvo
Matías con el Vicegobernador acá en la escuelita en un evento, él lo conoció y
se comprometió; no habrá pasado ni un mes y ya organizaron todo para la
entrega”.
Además,
detalló que la nueva silla representa un gran alivio cotidiano para el cuidado
y traslado del niño, valorando la rapidez y el compromiso de la respuesta
institucional frente a sus necesidades terapéuticas.