Presentaron ofertas académicas de la UPLaB y el Instituto Politécnico en el interior

Se desarrollaron charlas informativas destinadas a estudiantes del último año del secundario y sus familias.

Este jueves 15, directivos y autoridades de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación estuvieron en Pozo del Tigre y Las Lomitas, donde se reunieron con estudiantes del último año del nivel secundario, docentes y familias para dar a conocer las carreras universitarias y terciarias que ofrece la provincia.

Al respecto, el rector de la UPLaB, Adrián Muracciole, en declaraciones recogidas por AGENFOR, puntualizó que “dimos a conocer a los estudiantes y familias cuáles son las ofertas de Educación Superior del Gobierno provincial, que cuenta con 39 institutos superiores en distintas localidades” y detalló que “nosotros particularmente trajimos las ocho carreras estratégicas que suman la UPLaB y el Instituto Politécnico Formosa”.

En ese sentido, detalló que el Instituto Politécnico Formosa cuenta con las tecnicaturas superiores en Mecatrónica, Telecomunicaciones, Química Industrial y Desarrollo de Software Multiplataforma. Por su parte, la UPLaB ofrece la Licenciatura en Enfermería, Medicina, Ingeniería en Producción Agropecuaria y Licenciatura en Ciencias Ambientales.

“El objetivo era contarles de qué se trata a los estudiantes, pero fundamentalmente que sepan con qué se van a encontrar cuando vayan a la universidad o al instituto”, expresó, destacando que “buscamos animarlos a que estudien, profundicen y puedan aprovechar las oportunidades que el Gobierno de la provincia de Formosa pone a disposición de los jóvenes”.

Y resaltó que “tenemos un gobernador como el doctor Gildo Insfrán que prioriza la educación y la hace una política de Estado, lo cual se nota en la inversión en escuelas, jardines, institutos y en la universidad”.

Educación pública, gratuita y federal

Por su parte, el secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, Camilo Orrabalis, destacó el continuo crecimiento de la matrícula de jóvenes del interior en estas instituciones, alcanzando ya un 30% del total, como así también la paridad de género, con casi un 50% de estudiantes mujeres.

“Nos genera un enorme orgullo recorrer el interior porque sabemos que en cada localidad hay jóvenes con mucho talento y capacidad”, aseguró.

Asimismo, indicó que es fundamental que sepan que “el Gobierno de Formosa pone a su disposición una universidad y un Polo Científico y Tecnológico de manera totalmente gratuita, garantizando además servicios de comedor, transporte, laboratorios y conectividad a través de la red provincial de fibra óptica”.

Además, marcó que “mientras a nivel nacional vemos que las ofertas educativas se tienen que pagar y se da la Quinta Marcha Universitaria en reclamo del financiamiento educativo, en Formosa la educación pública es el nuevo rostro de la justicia social”.

“Lamentablemente, el Gobierno nacional desoye las leyes y desfinancia sectores estratégicos como la ciencia, la tecnología y la educación superior, que son fundamentales para el desarrollo de un país. Frente a ese modelo de ajuste, en Formosa sostenemos y defendemos decisiones políticas que generan oportunidades reales de progreso para todos nuestros jóvenes”, concluyó Orrabalis.



