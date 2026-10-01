El gobernador Insfrán se reunió con pastores evangelistas

La reunión tuvo lugar en el despacho del primer mandatario, en la Casa de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo Provincial.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió en la mañana de este jueves 15 al exfutbolista y predicador Dani Alves y a otros pastores evangelistas de Brasil y la provincia.

El motivo del encuentro fue la realización del Congreso Profético “El Impacto de su Gloria” en la Iglesia Centro de Gloria de Formosa, en Avenida Ana Esther de Canepa 1225 de la ciudad capital.

Allí habrá dos presentaciones: este jueves 14 de octubre, a las 20 horas, y el viernes 15, a las 13. Alves compartirá escenario con Ramón Leiva, Jesús Trinidad y Tomy Abdon.

Tras la reunión desarrollada en la sede del PEP, el gobernador Insfrán les deseó “éxitos” en este encuentro de fe y en sus próximas actividades.







