La Asociación Italiana de Formosa promueve la concientización y prevención del cáncer de mama

En el marco de las actividades por el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, la institución local abre sus puertas a la comunidad para reflexionar sobre la importancia de la detección temprana y el cuidado de la salud.*

Con el propósito de sensibilizar a la comunidad sobre la salud mamaria y la importancia de los controles periódicos, la *Asociación Italiana de Formosa* invita a participar de una charla informativa a cargo de la reconocida profesional médica *Dra. Marina Juarez Collados* (MN 105848 - MP 1870), médica cirujana y especialista en oncología clínica.

El encuentro se llevará a cabo el *viernes 23 a las 19:30 hs* en las instalaciones de la *Asociación Italiana de Formosa*. La iniciativa busca brindar herramientas e información clave sobre la prevención, los diagnósticos tempranos y los hábitos de cuidado para el tratamiento oportuno de esta enfermedad. La misma de entrada libre y gratuita, no requiere inscripción previa.

"La Panchina Rosa": un símbolo comunitario de prevención

Sumado a la jornada de capacitación y diálogo, la sede institucional ha incorporado *"La Panchina Rosa"* (El Banco Rosa), un espacio simbólico y reflexivo que invita a quienes transitan por la entidad a hacer una pausa, fotografiarse y difundir un mensaje de concientización.

Desde la comisión directiva destacaron la excelente respuesta del público ante esta intervención urbana y comunitaria: "Informarnos, realizar nuestros controles y promover la detección temprana es fundamental. La Panchina Rosa ya es parte de nuestro espacio y nos llena de satisfacción ver cómo la gente se acerca, se sienta y comparte este recordatorio vital".

La detección precoz continúa siendo la herramienta más eficaz para aumentar las probabilidades de curación y mejorar la calidad de vida. Por ello, la invitación queda abierta a todo el público que desee informarse, resolver dudas y acompañar las acciones del Octubre Rosa.



