Parola garantizó que trabajarán para “incorporar algo para Formosa” en el proyecto del Presupuesto ya que es una de las provincias “más perjudicada”

Además, cuestionó que el Gobierno nacional utilice los “tiempos parlamentarios” para “negociar con sus aliados”.

En diálogo con AGENFOR, la diputada nacional justicialista por Formosa, Graciela Parola, se refirió a la labor parlamentaria que ocupará a la cámara baja en las próximas semanas, puntualmente, a la sesión que se realizará el próximo miércoles 21 de octubre, pedida por el oficialismo, con el fin de “bajarnos el quórum que intentamos la semana pasada”.

“Los temas son prácticamente los mismos, excepto el DNU 70/23. Se va a tratar endeudamiento, la emergencia en discapacidad y el proyecto que ellos presentaron sobre la inviolabilidad de la propiedad privada”, indicó.

Y especificó: “Un proyecto que han incorporado ahora, lo que bajaron en el Senado, lo han incorporado nuevamente en diputados para, insisto, justificar la inasistencia de algunos aliados del Gobierno en la sesión que nosotros convocamos la semana pasada para tratar el DNU 70/23”.

Al margen de ello, la legisladora garantizó que “estaremos presentes” y anticipó que intentarán “introducir modificaciones” al mismo tiempo de “aprobar lo que tiene que ver con la Emergencia en Discapacidad y darle un alivio a la gran cantidad de personas en el país que están endeudados”.

Asimismo, cuestionó al oficialismo por no tener “ninguna intención” de cambiar estas políticas que perjudican a las mayorías y argumentó que el proyecto de Presupuesto que se está trabajando en la debida Comisión de la Cámara de Diputados “es una prueba cabal de que no existe ningún cambio de rumbo”.

“Todos los cambios que el Gobierno viene insinuando, en realidad, si uno lee la letra chica de los proyectos de ley, tienen muchas contradicciones y van manejando los tiempos parlamentarios porque los utilizan para negociar con los aliados los votos que necesitan o el quórum en distintos proyectos. No tiene que ver con un cambio de rumbo del gobierno de ninguna manera, al contrario”, aseveró.

Y lamentó que la profundización del ajuste “es muy visible”, sobre todo, “en los sectores más vulnerables de la sociedad” e insistió con el proyecto de Presupuesto porque “a las provincias, nuevamente, las deja sin obra pública y todo lo que sabemos que han incluido respecto del tema de discapacidad”.

“Así que nosotros vamos a seguir trabajando para lograr incorporar algo para Formosa, que es una de las provincias más perjudicadas por este Gobierno”, reprochó.

En ese sentido, Parola consideró que “la salida” como mencionó el gobernador Insfrán es “la unidad en 2027”.

“El Gobernador no se ha equivocado nunca. Siempre ha sido protagonista en la recuperación del Gobierno nacional por parte del Peronismo y creo que este año lo va a hacer nuevamente”, analizó.

Y concluyó: “El mensaje ha sido siempre el mismo: la coherencia que maneja nuestro Gobernador, desde siempre, respecto de la postura política del Peronismo nacional es también avalado por lo que él hace en la provincia. Así que el camino, sin ninguna duda, es la unidad”.



