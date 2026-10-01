La Municipalidad intensifica y trabajos de mantenimiento y embellecimiento de espacios verdes de la ciudad

La Dirección de Parques y Espacios Verdes de la Municipalidad capitalina, desarrolló su tarea este lunes en plazas, plazoletas, parterres, paseos y predios distribuidos por la ciudad, poniéndolos a puntos con tareas de mantenimiento general, limpieza, embellecimiento y el cuidado de árboles, previo a un trabajo de inspección.

El desmalezado de grandes predios y espacios adyacentes a escuelas, capillas y centros de salud se ejecuta de manera permanente, en la fecha en los barrios Namqom, Virgen de Luján, 2 de Abril, La Paz, San Juan I y II, 16 de Julio, Independencia, Parque Urbano, Lisbel Rivira y 1° de Mayo. También en platabandas y parterres de las avenidas Néstor Kirchner, Gendarmería Nacional, 8 de Abril, Alicia M. de Justo y Av. Los Gobernadores.

Por su parte, los trabajos de jardinería y mantenimiento se llevaron a cabo en la plaza del barrio Virgen de Luján, sobre las avenidas Los Gobernadores, Napoleón Uriburu, Arturo Frondizi, Sargento Cabral y Gob. Gutnisky. Además en la Rotonda de la Cruz, Plaza San Martín, Mástil Municipal, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias y dependencias comunales.

En lo que respecta a los riegos, se hizo lo propio en el Paseo de los Emprendedores (mercadito), sobre las avenidas 9 de Julio, Pantaleón Gómez, González Lelong, y Arturo Illia, y en otras plaza y paseos distribuidos en la ciudad donde se riega de manera fija.

Finalmente, los trabajos de poda correctiva, previa inspección, se ejecutaron sobre cinco ejemplares en el barrio San Martín, dos en el barrio Illia, y en los barrios Parque Urbano, San Juan Bautista, 17 de Octubre, San Francisco y San Pedro, uno en cada conglomerado, complementando con ocho destronques, dos en el barrio Independencia y seis en el barrio San Martín.



