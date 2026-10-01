Brindaron mamografías gratuitas en el barrio Eva Perón y la plaza San Martín

Con el camión sanitario, equipado con mamógrafo, se realizó dicho estudio recomendado a las mujeres desde los 40 años, como parte de las actividades de promoción y concientización por el “Octubre Rosa”.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, establecido el 19 de octubre, también conocido como “Octubre Rosa”, se impulsaron diferentes actividades con el fin de ofrecer información que ayude a prevenir y concientizar sobre esta enfermedad en la comunidad formoseña.

Para eso, durante la mañana de este lunes 19, tanto en el barrio Eva Perón, más precisamente frente al Hospital Distrital N° 8, como en la plaza San Martín, de la ciudad de Formosa, se realizaron mamografías gratuitas a través del camión sanitario equipado para efectuar dicho estudio.

Estuvo dirigido a las mujeres de 40 años en adelante, y únicamente se debía concurrir con el DNI a los lugares antes mencionados, cuyas actividades se promovieron desde el Programa de Prevención Precoz de Cáncer de Mama del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Formosa.

También se remarcó que la mamografía es un estudio “fundamental” para la detección oportuna del cáncer de mama, por consiguiente, resulta ser “una herramienta” médica para prevenir la enfermedad.

De allí la importancia de su promoción, y se agregó que, en el caso de tener antecedentes familiares directos de padecer cáncer de mama, se recomienda que las mujeres se la practiquen diez años antes.

Hospital Evita

Por otro lado, en esta misma jornada, se organizó un stand informativo “Rosa”, como “un espacio pensado para informarte, aprender y cuidar tu salud”, el cual también este martes 20, de 8 a 12 horas, volverá a estar en el Hospital Interdistrital Evita de la ciudad capital.

Se detalló que permitió este stand abordar cuestiones como los factores de riesgo y su prevención, la importancia de la detección precoz y el auto examen, además de brindar un espacio para consultas, dudas y preguntas.

También se anexaron juegos educativos y actividades interactivas para aprender de una manera dinámica y participativa, destinadas al personal del hospital y a toda la comunidad en general, puesto que “la información y la detección temprana son fundamentales para cuidar nuestra salud”, subrayaron desde el Servicio de Oncología que funciona en dicho nosocomio.



