Avanza el Proyecto Ciclotrón y Radiofarmacia en el Centro de Medicina Nuclear



“La formación de nuestros profesionales es parte fundamental de este camino”, destacaron desde la institución sanitaria.

Tres integrantes del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” de Formosa participaron de la formación especializada dictada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), con una instancia presencial en el Centro Atómico Ezeiza de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata del ingeniero Gabriel Martínez, el técnico Matías Álvarez y la técnica Solange Cantero, quienes realizaron actividades prácticas, visitas técnicas y una evaluación final integradora.

Esta formación constituye un paso importante en su preparación técnica y en el proceso de habilitación para desempeñarse en instalaciones radiactivas Clase I, en el marco del Proyecto Ciclotrón y Radiofarmacia, el cual apunta a fortalecer la capacidad de diagnóstico de la provincia, reducir la dependencia de insumos provenientes de otros centros del país y consolidar su papel como referencia regional en medicina nuclear.

La obra contempla una inversión de $12.800 millones, financiada con recursos del Tesoro Provincial, para completar la infraestructura e incorporar el equipamiento necesario para poner en funcionamiento el Laboratorio de Producción de Radiofármacos. De esta manera, Formosa pasará a contar con el único ciclotrón del norte argentino.

Al respecto, el ingeniero Martínez explicó que “un ciclotrón es un acelerador de partículas circular que, mediante campos eléctricos y magnéticos, impacta sobre un material y genera algo que se llama radiofármaco, un elemento que se utiliza para un estudio diagnóstico que es el PET-CT, que lo tenemos en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia”.

Y agregó que “el radiofármaco, una vez que se produce, después de las ocho horas ya no sirve. Entonces, es ahí donde aparece la importancia de la cercanía de un ciclotrón”.

De manera que “al tenerlo acá, nos volvemos independientes y generamos una gran ventaja económica y desde el punto de vista de ofrecer servicios de salud”, subrayó según recabó AGENFOR.

Hizo notar que “orgullosamente, Formosa tendrá el único ciclotrón en el norte argentino. El más cercano está en Córdoba, que es un privado, y luego hay en Buenos Aires. También está Paraguay, pero no tiene un ciclotrón operativo”.

En ese sentido, significó que “esta gran ventaja regional” posiciona a Formosa “en el centro de un círculo de acceso a este tipo de disponibilidad del radiofármaco”.

Al concluir, detalló que “el ciclotrón hoy está prácticamente en la última parte para empezar a producir. Es un equipo que es número uno a nivel mundial que nos permitirá atraer a un montón de profesionales en el ámbito de la salud y crecer en ciencia y tecnología”.



