Octubre Rosa: Formosa fortalece la detección temprana del cáncer de mama

El Hospital de la Madre y el Niño ofrece mamografías a demanda, en horario corrido de 7 a 19 y cuenta con profesionales especializados para el diagnóstico y tratamiento de patologías mamarias.

En el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de su detección temprana, el Gobierno de Formosa fortalece las políticas sanitarias destinadas a garantizar el acceso a los estudios de diagnóstico, la atención especializada y los tratamientos oportunos para las mujeres de toda la provincia.

En ese contexto, el director del Hospital de la Madre y el Niño, el doctor Víctor Fernández, brindó detalles sobre las prestaciones que ofrece el nosocomio y destacó la creciente demanda de estudios mamarios, resultado de una mayor concientización de la población acerca de la importancia de los controles periódicos.

“El servicio de mamografía en nuestro hospital funciona a demanda, desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, para que todas las pacientes que vienen a solicitarla dentro de esa amplia franja horaria, se la puedan hacer”.

Seguidamente, resaltó que este es un estudio de control completamente gratuito que deben hacerse anualmente todas las mujeres que tienen desde 40 años en adelante. También pueden hacerlo las mujeres que aún no tienen esa edad, pero que necesitan hacerlo por un requerimiento médico y, en estos casos, deben presentar la solicitud médica del ginecólogo o de la especialista en patologías mamarias.

Asimismo, el profesional señaló que el nosocomio dispone, además, de ecografías mamarias y de especialistas en patologías mamarias que trabajan de manera articulada con el Hospital de la Madre y la Mujer para completar los estudios necesarios y definir los diagnósticos.

“Por ejemplo, cuando corresponde, se realizan punciones de nódulos y se remiten las muestras al Servicio de Anatomía Patológica para determinar si las lesiones son benignas o malignas”, expuso.

Y comentó que, una vez establecido el diagnóstico, se evalúa cada caso para indicar el tratamiento adecuado. “En algunas pacientes, cuando la enfermedad se encuentra avanzada, es necesario realizar quimioterapia o radioterapia antes de la cirugía”, precisó Fernández, destacando que la provincia cuenta con el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK), donde se realizan tratamientos oncológicos específicos.

Más acceso a los controles

El director del nosocomio remarcó que la demanda de mamografías aumentó considerablemente y que cada vez más mujeres se acercan por iniciativa propia para realizarse los controles. En ese sentido, destacó también los operativos que se llevan adelante mediante los camiones sanitarios, tanto en la ciudad capital como en localidades del interior. “Esto demuestra la demanda que existe y la importancia de acercar estas prestaciones a la población”, sostuvo.

Hizo notar que estas acciones forman parte de una política sanitaria sostenida por el Gobierno de Formosa, que promueve la prevención, el diagnóstico precoz y la continuidad de los cuidados, mediante servicios gratuitos y accesibles para la comunidad.

Finalmente, subrayó que, a lo largo del año, todos los efectores sanitarios de la provincia trabajan durante el año para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, sensibilizar a la población y fomentar los controles oportunos, con especial énfasis durante Octubre Rosa. El objetivo es que cada vez más mujeres accedan a información, consultas y estudios que permitan detectar posibles alteraciones a tiempo y mejorar las posibilidades de tratamiento y de curación.



