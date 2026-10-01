Destacan “correcto funcionamiento” del sistema de drenaje pluvial y las estaciones de bombeo

También, pidió colaboración a la comunidad en cuanto a limpieza.

En la jornada de la tarde-noche del jueves 8 y la mañana del viernes 9, la ciudad de Formosa registró una importante caída de agua en poco tiempo, lo que confirmó que el fenómeno de El Niño está haciéndose sentir.

En ese contexto, cabe remarcar que el Gobierno de Formosa está desarrollando un plan estratégico de trabajo preventivo para hacer frente a esta situación climática, como así también informa con responsabilidad a la sociedad sobre este fenómeno y sus posibles consecuencias, con el fin de mitigar sus efectos.

Sobre lo acontecido en estas últimas dos jornadas, el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) e informó que “en la ciudad capital se registró una precipitación de casi 60 milímetros”, pero no se presentaron mayores inconvenientes debido a dos factores esenciales que cumplieron con su función de manera óptima.

“Por un lado, está el sistema de drenaje pluvial de la ciudad, conformado por sumideros, cámaras, conductos y canales, y, por el otro, las estaciones de bombeo, donde no solo están las bombas, sino también los descargadores de fondo con sus compuertas, cuencos de bombeo y los sistemas de rejas que cumplen la función de retener toda la basura que llega allí”, explicó.

En este sentido, puso de resalto que “se pudo apreciar el correcto funcionamiento correcto de estos puntos”.

No obstante, pidió colaboración a la comunidad, remarcando que se trata de una tarea en conjunto: “Los vecinos también deben poner de sí y ayudar principalmente en no tirar basura en la calle, sacar los residuos en el horario establecido de recolección para evitar que lo desechado vaya a parar a los sumideros, corriendo el riesgo de taparlos y provocar que el agua no llegue al centro de las estaciones de bombeo”.

“El Niño es un tema importante que nos interpela a todos”, enfatizó, al concluir.



