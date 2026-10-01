Intiman a Nación a destinar los recursos del Fondo Híbrico frente a "El Niño"

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el Fenómeno El Niño no debe limitarse a cómo enfrentar una inundación, sino que “se necesitan políticas públicas sostenidas, inversiones y no permitir que el Estado Nacional continúe desfinanciando, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional que en el 2026 se le redujo un 47,7% de recursos respecto del 2023”. A esto, se le suma la desvinculación de centenares de trabajadores y técnicos, recursos necesarios para fortalecer los sistemas de monitoreo, la información climática y las alertas tempranas. Gialluca denunció que el SMN es, junto al Instituto Nacional del Agua y Vialidad Nacional los blancos predilectos de los recortes del Gobierno Nacional, por lo que, el Plan ENOS lanzado, no destina presupuesto alguno para cubrir los faltantes de maquinaria vial y pesada para el mantenimiento de canales de drenaje y estaciones de bombeo, para evitar inundaciones. Se debe comprender que las consecuencias de estos fenómenos no dependen solamente de cuanto llueve, sino de las condiciones de vulnerabilidad de los territorios y de las capacidades para prevenirlos. En esta línea, el Funcionario Provincial, detalló que frente al Gobierno Nacional de Javier Milei, gran negacionista del Cambio Climático y enemigo del Sistema Científico Nacional, lo único que existe a la fecha es un VACIO Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, aprobado por Resolución 559/ 26 del Ministerio de Seguridad y coordinado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), para enfrentar al Fenómeno El Niño. A esto se le suma que el Gobierno Nacional utiliza 1 de cada 3 pesos del Fondo Hídrico, financiado con parte de los impuestos a los combustibles qué pagan todos los consumidores, el cual acumula un saldo de 339.993 millones de pesos que “no fueron destinados a obras hídricas, sino desviados hacia operaciones financieras, en lugar de utilizarlos para prevenir inundaciones”. En este contexto, se Intimó al Ministro de Economía Luis Caputo a que cumpla en darle el destino previsto legalmente a estos recursos, especialmente destinados a obras para prevenir inundaciones, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales necesarias por ante la justicia federal por la presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Gialluca, expresó que esperamos contar con el acompañamiento de todos los actores sociales, económicos y políticos, para desarrollar estas acciones, toda vez que las provincias del Nea enfrentan el fenómeno El Niño utilizado recursos y fondos propios debido a la falta de financiamiento estructural del Estado Nacional, que se limita a un apoyo logístico, pero no envía las partidas presupuestarias que por la Ley 26.181 del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica debería hacerlo para financiar obras destinadas entre otros objetivos, a mitigar inundaciones y evitar pérdidas de bienes de los ciudadanos del Nea, como también, proteger las áreas productivas de cada región.



