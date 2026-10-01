Mes de la Inclusión: La Junta Evaluadora de Discapacidad acerca servicios al interior

El equipo itinerante llegó hasta la localidad de Laguna Yema, donde concretó casi medio centenar de atenciones.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Junta Evaluadora de Discapacidad, sigue recorriendo el interior de la provincia para acercar numerosos servicios a las personas con discapacidad.

En esta oportunidad, el equipo itinerante realizó un operativo en la localidad de Laguna Yema, que se desarrolló de manera articulada con el hospital local y la Escuela de Educación Especial Nº24 “Lorena Soledad Aranda”, permitiendo concretar 47 atenciones, que incluyeron el inicio de trámites para nuevos Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), además de los que corresponden a renovaciones y asesoramiento.

La directora de la Junta Evaluadora de Discapacidad, la licenciada Lis Yanacón, destacó que la actividad estuvo enmarcada también en el Mes de la Inclusión, que se conmemora cada octubre para visibilizar, sensibilizar y promover los derechos, la autonomía y la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la comunidad.

En ese sentido, remarcó la importancia de sostener estas acciones territoriales para facilitar el acceso a los derechos y evitar que las distancias se conviertan en un obstáculo tanto para las personas con discapacidad como para sus familias. Y aseguró “que el trabajo interdisciplinario y la articulación con las instituciones locales permiten brindar una atención cercana y facilitar las gestiones sin que los vecinos deban trasladarse a la Capital”.

“Seguir acercando derechos a las personas con discapacidad, como viene ocurriendo desde hace muchos añosla provincia de Formosa es uno de los objetivos centrales de esta modalidad de trabajo”, expresó la funcionaria.

Trabajo territorial basado en el Modelo Formoseño

El Mes de la Inclusión constituye una oportunidad para fortalecer la sensibilización social acerca de los derechos de las personas con discapacidad y promover su participación plena en los ámbitos educativo, laboral, sanitario y comunitario.

Al respecto, Yanacón puso de relieve que la inclusión requiere acciones concretas y permanentes que permitan eliminar barreras y generar condiciones de accesibilidad para todas las personas.

En esa línea, recordó que el CUD es un documento oficial que acredita la discapacidad y facilita el acceso a distintas prestaciones y beneficios contemplados en la normativa vigente.

Seguidamente, puso de resalto que estas acciones forman parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Formosa, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, para garantizar una atención más accesible y equitativa, con presencia en todos los puntos de la provincia.

En ese punto, la profesional remarcó que la jornada realizada en Laguna Yema se inscribe en una política provincial que busca ampliar el acceso de los sectores más vulnerables a los servicios públicos, acompañando especialmente a quienes necesitan un mayor apoyo.

Finalmente indicó, que, desde dicha perspectiva, el trabajo de la Junta Evaluadora se vincula directamente con los principios del Modelo Formoseño, basado en la equidad territorial, la inclusión social y la garantía de derechos, mediante acciones que tienen lugar en la Capital y llegan también a las localidades del interior, incluyendo las más alejadas.



