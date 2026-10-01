“El Presidente no ve la realidad: hay familias que se endeudan para comer”

El ministro de Economía de Formosa cruzó las políticas de desmantelamiento del Estado nacional, alertó sobre la dramática caída del consumo, el endeudamiento de las familias para comer y reafirmó la firme postura del Gobierno provincial en defender los recursos que le corresponden por ley a la provincia.

En diálogo con AGENFOR, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa, Jorge Ibáñez, analizó el complejo panorama social y financiero que atraviesa el país a raíz de las medidas impulsadas por la administración nacional.

Al referirse a la concepción del Gobierno nacional sobre el rol estatal, el funcionario remarcó que “nosotros decimos que el Estado ausente es un error tremendo de la política de los libertarios”, y aseguró que “el Estado tiene que garantizar salud y educación pública, gratuita y de calidad, y tiene que estar presente en la economía, ayudando precisamente a aquellos que todavía no lo pueden hacer por sí solos”.

Ibáñez hizo foco en las actuales crecidas e inundaciones, advirtiendo sobre la falta de acompañamiento financiero del Ejecutivo nacional para la prevención y asistencia al subrayar que “las inundaciones no las podés atajar con un decreto o con una ley, pero sí podés dar los recursos a las provincias y a los municipios para que puedan protegerse mejor, y también para que los productores damnificados puedan tener un resarcimiento del Estado”.

En este sentido, señaló que “cuando hablamos de las obras para inundaciones no es que se nos ocurre pedir algo extraordinario o que haya que sacar dinero de algún fondo extraño; los recursos existen, están asignados por ley y deben ser distribuidos como corresponde”.

Por esto, mencionó que “nosotros reafirmamos el compromiso de seguir peleando y luchando por los recursos que le corresponden a la provincia de Formosa; no son inventos, le corresponden”, añadiendo que “también nos corresponden los fondos previsionales de las 13 provincias que no pasamos la Caja, que tenemos que recibir por ley del Congreso de la Nación”, enfatizó.

Sobre este último punto, anticipó que, tras una audiencia inicial entre la provincia, a través de la Caja de Previsión y ANSES, “hemos pasado a una segunda audiencia el 18 de noviembre a ver si allí ya podemos cerrar algo de financiamiento. Pero fundamentalmente es un Gobierno nacional que, hay que decirlo con todas las letras, no cumple con las leyes que están vigentes”.

La realidad social y el endeudamiento familiar

Al referirse a la insensibilidad del presidente Javier Milei ante la crisis socioeconómica de los argentinos, Ibáñez sostuvo que “es una ideología donde piensan que es mentira que no se llega a fin de mes porque él no ve los muertos en la calle y entonces, solo es un invento de la oposición”.

Sin embargo, el Ministro remarcó que “una de las consecuencias de no llegar a fin de mes es el endeudamiento. Nadie en la familia se endeuda para comprar dólares o euros, se endeudan para comer”.

“Ese endeudamiento es pavoroso”, describió, al tiempo que acotó que “primero se limitan las salidas, luego las zapatillas de los chicos o los jubilados que limitan los remedios. Esa realidad es la que no ve nuestro Presidente”, aseguró.

Superávit con desarrollo e infraestructura

Respecto a la política económica y la búsqueda del equilibrio fiscal, el titular de la cartera económica marcó una clara diferencia entre la administración responsable de los recursos y el ajuste que paraliza el crecimiento: “El superávit significa no gastar más que tus recursos en una administración sana de una provincia. Pero eso no significa un Gobierno nacional que no apoya a la industria, comercio, PyMEs, producciones regionales, con una caída del empleo tremenda y una recesión”.

De este modo, cuestionó que “ese modelo que él tiene, no transfiriendo a las universidades, a los discapacitados, a las provincias, es el superávit que no lo queremos”, resaltando que “nosotros queremos un país que produzca, que tenga industria sana, que las PyMEs puedan trabajar y que las economías regionales tengamos posibilidades”.

Y enfatizó en que “ningún país del mundo se desarrolla si no tiene una infraestructura necesaria para el desarrollo económico y social”.

Al concluir, denunció “la constante caída de los recursos que ingresan por Coparticipación Federal” debido al parate económico, ya que “se nutre del consumo a través del IVA y cada vez la gente puede comprar menos, cada vez más negocios cerrados y las ganancias han caído”.

“Cada mes vamos peor, el consumo no se reactiva y la economía no se reactiva. Nosotros decimos que si no hay industria, si no hay comercio, si no hay obra pública, este rumbo del plan económico nos lleva a un abismo”, expuso al finalizar.







