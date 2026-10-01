Aprehendieron a dos hombres imputados en causas judiciales

• Los procedimientos se realizaron en los barrios Centro e Itatí

Uniformados de la Comisaría Mayor Edmundo Villafañe detuvieron a dos sujetos en diferentes intervenciones en contexto de violencia de género: uno por “Lesiones” y otro por “Violación de domicilio, daño y amenazas”.

El primer caso se concretó el miércoles último durante la tarde, luego de la denuncia de una mujer contra su expareja por ingresar sin autorización a su vivienda, del barrio Centro de la mencionada localidad.

Según manifestó, el hombre dañó su teléfono celular y la amenazó de muerte frente a sus hijos menores.

Ante la situación, los efectivos acudieron rápidamente al lugar y procedieron a la aprehensión del acusado.

Horas más tarde, el personal intervino en otro hecho ocurrido en una vivienda del barrio Itatí, donde una mujer denunció haber sido agredida físicamente por su pareja durante una discusión, razón por la cual se iniciaron las actuaciones y el presunto agresor terminó aprehendido.

En ambos casos, se notificó a los acusados de su situación legal y quedaron alojados en celdas de la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)











