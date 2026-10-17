Lealtad al gobernador Gildo Insfrán y al Modelo Formoseño

“La lealtad es un valor que se demuestra con hechos, compromiso y convicciones firmes. Acompañar al gobernador Gildo Insfrán significa, para quienes compartimos su proyecto político, mantener el compromiso con una forma de entender la política y con los objetivos que consideran importantes para el presente y el futuro de Formosa”, sostuvo el presidente del Partido Intransigente de la provincia, profesor Luis Recalde, al recordar un nuevo aniversario del nacimiento del Peronismo, acontecido el 17 de octubre de 1945.

Recalde consideró que la lealtad también implica responsabilidad, respeto y coherencia entre las palabras y las acciones. “Es estar presente en los momentos difíciles, trabajar con compromiso y defender las propias ideas con convicción, siempre poniendo por delante el bienestar de nuestro pueblo formoseño”.

Como aliado, el Partido Intransigente y su militancia comprendieron que la política no se trata solamente de acompañar a un dirigente, sino también de sostener principios, cumplir con la palabra y trabajar por la comunidad. “Las convicciones verdaderas se expresan a través del esfuerzo cotidiano, el respeto y el compromiso con la comunidad”.

La lealtad se demuestra con hechos, se sostiene con convicciones y se honra trabajando por Formosa y por su gente.

“En Formosa valoramos una lealtad mutua, la del pueblo al gobernador y de este hacia su pueblo que podemos traducir en cada obra inaugurada, creando las oportunidades desde la educación, valorando el trabajo de nuestros campesinos, de los docentes, los profesionales de la salud, de la seguridad y particularmente de quienes decidieron quedarse en su tierra y luchar por seguir avanzando.

Finalmente, el profesor Recalde fue contundente al considerar que: “La lealtad no se negocia. Hay conductores que dejan una huella tan grande que pasan a la historia y nunca se olvidan”