Importante despliegue policial para el encuentro entre San Martín y Olimpo de Bahía Blanca

• 160 efectivos policiales estarán afectados al operativo de seguridad por el partido de vuelta que definirá un lugar en la final del Torneo Federal A. Habrá cortes de tránsito, controles preventivos y restricciones para el ingreso de determinados elementos al estadio.

La Policía de la Provincia de Formosa, a través de “División Seguridad Deportiva” del Departamento Operaciones Policiales, implementará un amplio dispositivo de seguridad con motivo del encuentro de vuelta entre los equipos de San Martín de Formosa y Olimpo de Bahía Blanca, que se disputará este domingo en el Estadio “17 de Octubre”, a partir de las 15:30 horas, en el marco de la instancia decisiva por un lugar en la final del Torneo Federal A.

El operativo comenzará a las 08:00 horas, con la afectación de 160 efectivos policiales, quienes tendrán a su cargo las tareas de prevención, control y ordenamiento de la circulación vehicular y peatonal en las inmediaciones del estadio, como así también la seguridad de los asistentes.

CORTES DE TRÁNSITO

Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento deportivo, se establecerán cortes de circulación en las siguientes intersecciones:

 José María Amor y Coronel Bogado.

 Coronel Bogado y Francisco Bosch.

 O’Higgins y Carlos Ayala.

 Carlos Ayala y P. Scozzina.

 Vicente Posadas y José María Amor.

 Vicente Posadas y Francisco Bosch.

 P. Scozzina y A. Madariaga.

 O’Higgins y A. Madariaga.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal policial y utilizar vías alternativas para evitar congestionamientos en los sectores afectados.

Por otra parte, y según informaron los organizadores, la venta de entradas y el acceso al estadio estarán habilitados a partir de las 13:00 horas. Por tal motivo, se recomienda a los simpatizantes concurrir con la debida anticipación, a fin de facilitar los controles de ingreso y evitar aglomeraciones.

Asimismo, se recuerda que estará prohibido ingresar al estadio con equipos de mate o tereré, pirotecnia sonora y elementos contundentes, en el marco de las medidas preventivas dispuestas para preservar la integridad física de los asistentes.

La Policía de Formosa desplegará los recursos humanos y operativos necesarios para garantizar la seguridad antes, durante y después del encuentro, con el propósito de que la jornada deportiva se desarrolle en un marco de tranquilidad y convivencia.