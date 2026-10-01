´17 de octubre - Día de la lealtad

Los Docentes del Modelo Formoseño evocamos la histórica gesta popular del 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo trabajador se movilizó en defensa de sus derechos, sus conquistas y el liderazgo que expresaba sus legítimas aspiraciones de justicia social.

Hoy, honrando la memoria de aquellos protagonistas, convocamos a nuestros colegas docentes y a los trabajadores en general a recrear el espíritu de aquella jornada histórica, reafirmando nuestra identidad, la unidad del movimiento popular y la defensa de los derechos conquistados.

Desde la doctrina nacional, humanista, cristiana y solidaria que identifica al Justicialismo, reivindicamos las banderas de la justicia social, la dignidad del trabajo, la educación como herramienta de transformación y la solidaridad como principio de construcción colectiva.

En Formosa, estas banderas encuentran continuidad en el proyecto político conducido por el gobernador Gildo Insfrán, al que acompañamos en defensa de las conquistas populares, la educación pública y el Modelo Formoseño.

La lealtad no es solamente memoria: es compromiso, participación y defensa de nuestras convicciones. Compañeras y compañeros: los invitamos a encontrarnos para honrar nuestra historia y renovar, juntos, el compromiso con el pueblo formoseño.

¡LOS ESPERAMOS!

17 de octubre 17:15 horas Galpón G del Paseo Costanero

¡Viva el 17 de Octubre! ¡Viva la Lealtad Popular!



