Las Lomitas: Detuvieron a dos hombres y recuperaron una moto

• Uno registraba pedido de captura por "Hurto", mientras que el otro circulaba en un rodado robado

Integrantes del Comando Radioeléctrico Policial de Las Lomitas detuvieron a dos hombres en distintos procedimientos realizados en la mencionada localidad.

La primera intervención se concretó días atrás, cuando vecinos alertaron que un sujeto perdió el control de una moto de 110 cilindradas en la intersección de la avenida Modesto Meza y la calle Chacabuco, del barrio La Nueva Esperanza.

Al llegar, los uniformados encontraron al motociclista en aparente estado de ebriedad, junto al rodado, que tenía signos de violencia en el sistema de encendido.

Tras verificar los datos del vehículo, establecieron que registraba pedido de secuestro, razón por la cual el individuo fue detenido y la moto secuestrada.

El segundo procedimiento tuvo lugar durante recorridas preventivas por la avenida Matienzo y la avenida Entre Ríos, del barrio Centro.

Allí los efectivos identificaron a un sujeto y establecieron que registraba pedido de detención en una causa judicial por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Las Lomitas.

En ambos procedimientos, los detenidos y la motocicleta secuestrada quedaron a disposición de la Justicia provincial.