Clorinda: Recuperaron objetos de valor y capturaron a un hombre buscado

• Los procedimientos fueron realizados durante recorridas preventivas e investigativas

Efectivos de la Brigada Investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda detuvieron a un sujeto que registraba pedido de captura en una causa de hurto y secuestraron un televisor, un gato hidráulico, una motocicleta, prendas de vestir y sillas y mesas plásticas.

Esto son los resultados de la investigación de distintos hechos delictivos en barrios de la segunda ciudad.

Por otra parte, durante patrullajes preventivos, de madrugada, por calles internas del barrio Porteño Norte, identificaron a un hombre de 23 años quien registraba pedido de captura en el marco de una causa judicial por hurto, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, y secuestraron la motocicleta en la que desplazaba.

Los objetos secuestrados y el individuo fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



