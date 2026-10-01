Equipamiento para la instalación del ciclotrón y radiofarmacia en el Centro de Medicina Nuclear

La llegada de seis Unidades de Tratamiento de Aire representa un nuevo avance en la construcción de esta infraestructura estratégica del Centro de Medicina Nuclear (CEMENURNK). Su futura puesta en funcionamiento permitirá producir radiofármacos en la provincia, fortalecer los diagnósticos de alta complejidad y ampliar las posibilidades de atención para los pacientes formoseños.

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor Kirchner” continúa la instalación del ciclotrón y radiofarmacia, con la incorporación de seis Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs), equipos esenciales para el acondicionamiento ambiental de las instalaciones. Esta nueva etapa representa un paso importante en la incorporación de tecnología que permitirá fortalecer el sistema de salud provincial.

La obra presenta un importante grado de ejecución en su infraestructura constructiva y, con la recepción de estos equipos, se iniciarán las tareas de montaje e integración de los sistemas de tratamiento de aire. Estos componentes resultan fundamentales para garantizar las condiciones ambientales, de seguridad y calidad necesarias para el funcionamiento del ciclotrón y la futura radiofarmacia.

En este sentido, el ingeniero Gabriel Martínez, integrante del equipo del CMN, explicó la importancia de esta incorporación y señaló que “las Unidades de Tratamiento de Aire son fundamentales porque permiten controlar las condiciones ambientales y las diferencias de presión entre los distintos sectores, aspectos indispensables para el funcionamiento seguro de una instalación de estas características”.

Infraestructura tecnológica para fortalecer la medicina nuclear

El ciclotrón constituye el núcleo tecnológico más avanzado del Centro, mientras que las UTAs forman parte de los sistemas esenciales que permitirán su funcionamiento. La incorporación de esta tecnología se enmarca en la construcción de la Instalación Clase I del Ciclotrón y Radiofarmacia, cuyo proyecto cuenta con la Licencia de Construcción otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). De esta manera, la ejecución de la infraestructura continúa conforme a los requerimientos técnicos y regulatorios establecidos para instalaciones de medicina nuclear.

Asimismo, Martínez destacó la proyección de esta nueva etapa para el crecimiento tecnológico provincial y sostuvo que “la consolidación de esta infraestructura permitirá seguir desarrollando las capacidades necesarias para producir radiofármacos en Formosa, fortaleciendo la autonomía tecnológica y las posibilidades de diagnóstico para los pacientes”.

La futura puesta en funcionamiento del Ciclotrón y Radiofarmacia permitirá concretar la producción local de radiofármacos, insumos utilizados en estudios de medicina nuclear, especialmente en diagnósticos mediante tecnología PET/CT. Esto favorecerá una mayor disponibilidad de estos productos y reducirá la dependencia del abastecimiento externo, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Además, el proyecto abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico, con una proyección de abastecimiento hacia otras instituciones de la región. Esta infraestructura contribuirá a consolidar capacidades especializadas en la provincia y potenciar el crecimiento de la medicina nuclear.

En este marco, el Gobierno de Formosa continúa impulsando el desarrollo de infraestructura sanitaria y tecnológica estratégica, orientada a fortalecer la atención médica y ampliar las oportunidades de acceso a diagnósticos de alta complejidad.

El Ciclotrón y Radiofarmacia se integra a una política provincial que prioriza la salud, la innovación y la igualdad de oportunidades, con el objetivo de que los formoseños puedan acceder a más y mejores prestaciones médicas en su propia provincia.



