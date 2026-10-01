Con diferentes acciones, el CEDEVA apunta a fortalecer las capacidades de los productores formoseños

Existe una “articulación interinstitucional” con todas las áreas, siguiendo los lineamientos de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, se resaltó.

En el contexto de la reciente Feria Ganadera Paippera en Laguna Blanca, el ingeniero Federico De Pedro, coordinador ejecutivo del Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), hizo declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

El funcionario valoró los remates ganaderos e indicó que “los CEDEVA aportamos a la logística del movimiento de los animales y, además, ponemos a disposición los rollos para el encierro, como así también para la alimentación en los corrales”.

De esa manera, “estamos siempre acompañando” a los productores, ya que se trata de “una acción sumamente importante”, enfatizó. Por otro lado, puntualizó: “Nuestra tarea, básicamente, consiste en generar conocimiento adaptado a la zona”.

Para ello, en los Centros de Validación “se evalúan diferentes tecnologías, pastura, manejo animal, calendario sanitario y reproductivo. Del mismo modo, se va trabajando con distintas razas y manejos de los animales en pastoreo”, detalló.

Entonces, “a partir de esta información que se genera, se la hace extensiva a través de asesoramiento técnico y jornadas de capacitación que se van dando a lo largo de todo el año en todo el territorio”. Se apunta, de este modo, a “fortalecer las capacidades del productor y generar nuevas alternativas”, subrayó.

En ese sentido, ejemplificó diciendo que “en el centro oeste de la provincia venimos llevando a cabo una actividad muy importante que tuvo una aceptación muy buena por parte de los productores, que es el asesoramiento técnico y la entrega de pencas”. Y explicó que a través de este método se propaga la tuna forrajera.

La misma es considerada “un recurso adecuado para el pequeño productor de esa región”, ya que “constituye una reserva hídrica y energética para los momentos del calendario productivo, donde el monte todavía no llega a ofrecer su potencial y este recurso, gracias a adaptaciones que tiene la planta para desarrollarse en este tipo de ambientes semiáridos, puede ofrecer al productor una alternativa de suplementación”, ahondó.

Otro de los aspectos que resaltó el funcionario, también vinculado a los remates, es el hecho de que se evidencia “una mejora en la calidad de los animales que el productor pone a disposición del comprador”. Ello es producto, aseveró De Pedro, “de un proceso de inversión por parte del productor, pero también por parte del Estado provincial”.

Por tanto, acentuó el coordinador ejecutivo de los CEDEVA, “es un acompañamiento con conocimiento, con tecnologías validadas y con programas de fortalecimiento al productor”, subrayando que esto, asimismo, incluye “la acción integral del Instituto PAIPPA”, concluyó.







