Desayuno Rosa en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia

A la cuarta edición de la actividad asistieron pacientes en tratamiento y en recuperación acompañados de otras mujeres, a los fines de incentivar la realización de los controles y el cuidado de la salud.

En el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” llevó a cabo, en la mañana de este miércoles 14, un Desayuno Rosa. Participaron pacientes en tratamiento y recuperados, así como personal de la institución sanitaria.

En ese marco, hubo charlas de profesionales como de las médicas oncólogas y las licenciadas en Psicología que acompañan a los pacientes y a sus familias a lo largo del proceso del tratamiento.

Al respecto, la doctora María Paula Antueno, médica especialista en diagnóstico por imágenes y responsable del Servicio de Diagnóstico e Intervencionismo Mamario del Centro, refirió que “esta es la cuarta edición del Desayuno Rosa, a la que invitamos a pacientes y expacientes a que vengan acompañados por alguna mujer importante en su vida, porque la idea fue poder hablar, escucharnos y conversar para que puedan contarnos sus experiencias”, además de “incentivar a que se hagan los controles y cuiden su salud”.

A su turno, la doctora Mabel Gil, responsable del Servicio de Oncología del Hospital de Alta Complejidad (HAC), destacó el trabajo coordinado entre ambas instituciones, así como otros efectores como el Hospital de la Madre y la Mujer, el Hospital de la Madre y el Niño o los distintos nosocomios del interior.

En ese sentido, ahondó explicando que “cuando se trata de una patología mamaria, primero hacemos el abordaje desde el diagnóstico y, en el caso de que la paciente requiera un estudio con mamografía o ecografía mamaria se lo hace en el Centro, así como los estudios de estadificación, como por ejemplo, la tomografía y el PET”.

Indicó que “si se necesita realizar una punción o un diagnóstico con una técnica de ‘mammotome’ se la efectúa en el Centro y se envía el material al Servicio de Anatomía Patológica del HAC y ahí tenemos el diagnóstico”.

A partir de allí, “desde el principio, la paciente siempre es abordada por el Servicio de Bienestar y Calidad de Vida, que está conformado por un equipo de psicólogos y nutricionistas que ya hablaron previamente con ella y desde ahí empieza el camino”, precisando que este puede consistir “en el abordaje con el tratamiento de quimioterapia y si no directamente el tratamiento quirúrgico y después la quimioterapia, siguiendo con la radioterapia que se hace en el CMNR”.

Asimismo, Norma brindó su testimonio como paciente recuperada. “Fui a hacerme un estudio de rutina y descubrieron que tenía algo sospechoso –contó-. Entonces, me realizaron una cirugía para la biopsia, donde me salió que era un carcinoma ductal in situ”.

“Entonces fue extraído y, como prevención, me hicieron radioterapia en el Centro de Medicina Nuclear. Gracias a Dios que tenemos esta institución en la provincia, sino tendría que haber ido a otro lugar. Me hice 15 sesiones de quimioterapia para prevención y estuvo todo bien”, remarcó.

En tanto, Rita, de la localidad de Portero Norte, comentó que “estoy pasando por una etapa de cáncer de mama, por lo que realizo radioterapia en el Centro” y cerró agradeciendo a “todos los profesionales por tratarme muy bien”, así como al Gobierno provincial.

“Estoy muy agradecida porque tenemos todo en Formosa, una gran atención tanto en el HAC como en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, desde la administración, pasando por los secretarios, hasta los doctores y enfermeros. Nos sentimos muy contenidos”, sumó, finalmente, Alfonsina, otra paciente oncológica. “Tenemos un gobernador como Gildo Insfrán que responde”, cerró.