La Policía secuestró mercaderías extranjera valuadas en más de 11 millones de pesos

Los objetos eran transportados en dos vehículos utilitarios y no contaban con aval aduanero

Efectivos de la Dirección Policía de Seguridad Vial, Delegación Lucio V. Mansilla, secuestraron mercaderías de origen extranjero, valuadas en aproximadamente 11.700.000 pesos, sobre la Ruta Nacional 11, en el acceso de ingreso a la mencionada localidad.

El procedimiento se concretó el jueves último, alrededor de las 22:00 horas, cuando los uniformados verificaron dos vehículos utilitarios, un Citroën Berlingo y un Renault Kangoo, y sus conductores estaban acompañados.

Durante la inspección, los policías constataron que transportaban electrodomésticos, ventiladores, equipos de sonido, televisores, artículos de cocina, juegos de mate, termos, cortinas, cámaras de seguridad y otros elementos.

La mercadería transportada en el primer vehículo fue valuada en aproximadamente 7.500.000 pesos, mientras que la carga del segundo rodado rondó los 4.290.000 pesos.

Al establecerse que los productos eran de origen extranjero y no contaban con la documentación aduanera correspondiente, se consultó al auxiliar de la Unidad Fiscal Federal, quien autorizó la verificación de las cargas y el posterior secuestro de los elementos, con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Por el hecho, se secuestró la totalidad de las mercaderías, con la intervención de la Comisaría Lucio V. Mansilla, que realizó las diligencias.