Dos motociclistas descubiertos con más de 120 kilos de hoja de coca

Fue durante un procedimiento realizado en un camino vecinal

Integrantes de la Subcomisaría Pozo de Maza sorprendieron a dos sujetos y secuestraron bultos de hojas de coca por un valor cercano a los 9.000.000 millones de pesos, además de dos motocicletas tipo cross, teléfonos celulares y equipos de comunicación.

El operativo se concretó el jueves, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas por un camino vecinal, distante a unos cinco kilómetros de la mencionada localidad, donde detectaron que los motociclistas transportaban varios bultos.

Al interceptarlos e identificarlos, constataron que estaban cargados con hojas de coca.

Ante esa situación, se informó del caso al auxiliar fiscal del fuero federal, quien dispuso el traslado de los involucrados, los rodados y la carga hasta la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones.

Después se concretó la requisa de 12 paquetes de hojas de coca, con un peso superior a los 120 kilos y un aforo estimado en casi 9.000.000 de pesos.

Además, se secuestraron dos equipos de comunicación, dos teléfonos celulares y las dos motocicletas utilizadas para el transporte de la mercadería.

Durante las diligencias, se contó con la participación de efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas de Ingeniero Juárez y de Policía Científica.

Finalmente, los secuestros fueron depositados en la Subcomisaría Pozo de Maza, mientras que los dos hombres quedaron imputados en una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de contrabando”, con intervención de la Justicia Federal.