Detuvieron a dos sujetos durante allanamientos en el barrio El Porvenir

• Fue en el marco de una causa por “Amenazas, daños, tentativa de robo a mano armada, intimidación pública y resistencia contra la autoridad”

Integrantes de la Comisaría Seccional Séptima, con la colaboración de distintas dependencias del Área Delta, el Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y personal del Zona Cinco del Comando Radioeléctrico Policial (CRP), realizaron tres allanamientos simultáneos en el barrio El Porvenir de esta ciudad, que culminaron con la detención de dos hombres y el secuestro de objetos de interés en la investigación.

Las medidas se concretaron el jueves último, a partir de las 10:00 horas, en el marco de una causa judicial, por los delitos de “Amenazas, daños, tentativa de robo a mano armada, intimidación pública, atentado y resistencia contra la autoridad”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Uno de los procedimientos se concretó en la “manzana C”, donde una mujer de 71 años fue notificada de la medida judicial y permitió el ingreso al inmueble.

Durante la requisa, se secuestraron elementos contundentes de interés para la causa, una bicicleta, una guitarra eléctrica, una desmalezadora y diversas herramientas.

En otro inmueble de la misma manzana, el hombre sindicado en la investigación opuso resistencia al cumplimiento de la orden judicial y fue necesario utilizar la fuerza pública en la medida necesaria para reducirlo y detenerlo.

Durante la inspección se secuestraron elementos contundentes que habrían sido utilizados para agredir al personal policial lesionado durante el hecho investigado. Además, se hallaron objetos denunciados como sustraídos, vinculados a otras causas judiciales.

El tercer allanamiento se realizó en la “Manzana 2”, donde los policías fueron recibidos por una mujer de 59 años. En el interior de la vivienda se encontraba otro hombre que, al advertir la presencia policial, opuso resistencia, pero fue rápidamente reducido y detenido, de donde secuestraron elementos de interés para la investigación.

Como resultado de las medidas judiciales, dos hombres fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)







