La Policía realizó cinco allanamientos y recuperó varios bienes

• El importante despliegue policial permitió secuestrar herramientas, electrodomésticos y otros elementos relacionados con distintas causas judiciales

Integrantes de la Unidad Regional Cinco, junto con personal de la Comisaría Las Lomitas y distintas áreas operativas, llevaron adelante cinco allanamientos en diferentes sectores de la localidad, que permitieron recuperar numerosos bienes de interés en dos investigaciones.

Los procedimientos se concretaron en cumplimiento de las órdenes judiciales, primero en una causa por robo, mediante un trabajo coordinado entre las distintas dependencias policiales de la jurisdicción.

Durante las requisas realizadas en inmuebles del barrio San José Obrero, los uniformados secuestraron una amoladora, un secarropas, una pala, un machete y una computadora portátil del programa Conectar Igualdad.

Varios de estos elementos guardan relación con otras causas judiciales por delitos contra la propiedad.

En otro de los domicilios allanados, los investigadores encontraron un televisor de aproximadamente 42 pulgadas, que se encontraba oculto entre prendas de vestir y un parlante portátil, que interesan en otra investigación por hurto.

Por otra parte, se concretaron allanamientos en los barrios Eva Perón y San Luis, sin que se registren personas detenidas.

Los bienes secuestrados quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras que los efectivos policiales continúan con las tareas investigativas para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y avanzar en la recuperación de otros elementos denunciados como sustraídos.







