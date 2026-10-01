Cinco detenidos y numerosos secuestros por “Abigeato calificado y asociación ilícita”

• El procedimiento se realizó en un campo ubicado sobre la Ruta Provincial N° 9

Efectivos de la Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) Agente Juan B. Samaniego detuvieron a cinco hombres durante un allanamiento realizado en un establecimiento ganadero, en el marco de una investigación de una causa por “Abigeato calificado”.

Durante el procedimiento se recuperó un animal vacuno denunciado como sustraído, además de esclarecer otro hecho vinculado con la faena clandestina y secuestrar carne, cueros, equinos, un vehículo y diversos elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un encargado rural, quien informó que constató daños en el sector lindante con otro establecimiento y rastros que indicaban el ingreso de personas montadas a caballo, quienes habrían sustraído una vaquilla.

Luego realizaron las verificaciones y siguieron las huellas que conducían hacia un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Provincial N° 9.

A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, ordenó el allanamiento.

El mandato judicial se concretó el viernes último, donde los policías identificaron a cuatro hombres que se encontraban en el inmueble, que quedaron detenidos junto al propietario del inmueble, donde constataron la presencia de una importante cantidad de carne vacuna de reciente faena, distribuida debajo de una galería y en un congelador.

Asimismo, en el interior de la vivienda encontraron otro freezer que contenía una cabeza de animal vacuno, con indicios de adulteración en las señales, además de otros restos del animal, secuestrándose un total de 155 kilos de carne.

En el sector de corrales, los investigadores hallaron un cuero vacuno quemado, al que le faltaban la cabeza y la señal, junto con restos de vísceras. En las inmediaciones también encontraron una cabeza bovina que sería coincidente con el cuero de un toro.

Durante las averiguaciones, el capataz de otro establecimiento ganadero reconoció el cuero secuestrado como perteneciente a un animal de ese campo, por lo que radicó la denuncia y pasó a integrar las actuaciones como damnificado.

Por otra parte, efectivos montados realizaron un rastrillaje en el predio y lograron hallar la vaquilla denunciada como sustraída, con la marca y señal de su propietaria.

El animal estaba suelto dentro del establecimiento allanado y presentaba marcas compatibles con el uso de sogas en el cuello y lesiones.

Como resultado del procedimiento, también se secuestró cuero vacuno, dos freezers, una camioneta Ford Ranger, dos equinos, dos ensillados completos, herramientas de faena, entre ellas serruchos, una sierra eléctrica y varios cuchillos, además de cinco teléfonos celulares que serán analizados en el marco de la investigación.

Cinco hombres fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, donde quedaron alojados en celdas en la causa recaratulada como “Abigeato calificado y asociación ilícita”, con intervención de la Justicia provincial.







