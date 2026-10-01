COVID-19: Esta semana se registró un solo caso positivo en la provincia

El Ministerio de Desarrollo Humano recuerda la importancia de mantener las medidas de prevención, completar los esquemas de vacunación y sostener los cuidados para evitar contagios.

En la última semana se han realizado 201 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 1 (uno) de ellos resultado positivo a coronavirus (Índice de positividad 0,2%).

El mismo es de la ciudad de Formosa.

Actualmente hay cuatro casos activos, se registraron dos altas, no hay pacientes internados y se realizaron 13 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes.

De esta manera, desde el inicio de la Pandemia al día de la fecha se diagnosticaron 153.552 de los cuales se recuperaron 152.120 y fallecieron 1.351.



