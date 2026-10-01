La Policía evitó un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos

• El procedimiento se realizó en inmediaciones al puesto del control policial del barrio Namqom

Efectivos de la Subcomisaría Namqom y de otras dependencias policiales de la Delegación de la Unidad Regional Uno- Distrito Cinco evitaron un enfrentamiento entre dos bandos que se insultaban y amenazaban con pelear.

El jueves último, alrededor de las 23:40 horas, los uniformados realizaban recorridas preventivas por distintos sectores de su jurisdicción.

Durante esa tarea, los policías observaron a unas 30 personas de los barrios Namqom y Lote 33 estaban a punto de trabarse en lucha, razón por la cual activaron un dispositivo de dispersión que impidió que el caso pase a mayores.

El procedimiento contó con el apoyo de policías y móviles de las distintas dependencias del área Delegación Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco.

Luego, los auxiliares de la justicia continuaron con las recorridas preventivas por los barrios Norte y Lote 33, con el objetivo de localizar a las personas involucradas y evitar posibles incidentes.