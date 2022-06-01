Jornada de salud mental “Cuidar la vida, una responsabilidad colectiva”

Reunió a profesionales y equipos interdisciplinarios de toda la provincia para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y consolidar estrategias para seguir avanzando en mejores respuestas.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado el pasado 10 de octubre, el Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante este viernes 23, la jornada institucional “Cuidar la vida, una responsabilidad colectiva”, un espacio de encuentro destinado a fortalecer las políticas de prevención, atención y acompañamiento que se implementan en el territorio provincial.

La actividad, declarada de interés ministerial, convocó a profesionales y equipos interdisciplinarios de hospitales y centros de salud, tanto de la Capital como del interior, que compartieron experiencias desarrolladas durante el Mes de la Prevención del Suicidio y, además, reflexionaron e intercambiaron conocimientos para seguir fortaleciendo la red provincial de salud mental.

Durante el acto de apertura, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, destacó la importancia de sostener una política sanitaria que contemple el bienestar emocional de la población desde una perspectiva integral, comunitaria y basada en los derechos humanos.

“La salud mental no es una problemática individual que se resuelve de manera aislada en un consultorio. Es una construcción colectiva y, por lo tanto, una responsabilidad ineludible del Estado”, afirmó, al remarcar que el bienestar psíquico y emocional está estrechamente vinculado con las condiciones sociales, económicas y comunitarias en las que se desarrollan las familias.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno de Formosa, a través del Modelo Formoseño, reivindica el rol del Estado presente mediante la inversión pública, el fortalecimiento institucional y el sostenimiento de una salud pública gratuita y oportuna, con acceso en todo el territorio provincial.

Asimismo, señaló que el abordaje debe ser integral, interdisciplinario y profundamente arraigado en la comunidad, con servicios sanitarios capaces de escuchar, contener y acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento emocional. También reconoció el compromiso cotidiano de los trabajadores de la salud, cuya vocación y sensibilidad resultan fundamentales para brindar respuestas humanizadas.

Al referirse a las acciones que se desarrollan en la provincia, el ministro puso especial énfasis en la prevención como parte esencial de la atención primaria de la salud, remarcando que en salud mental “la prevención es anticipación” y subrayando la necesidad de detectar situaciones de vulnerabilidad y acompañar oportunamente a las personas de todas las edades.

En cuanto a eso, mencionó los desafíos vinculados con problemáticas como el bullying y el ciberbullying, que pueden afectar profundamente el bienestar emocional, sobre todo, de niños y adolescentes. Puso de resalto, que el sistema de salud cuenta con profesionales capacitados para tratar estos padecimientos, entre ellos, especialistas en psicología, que se fueron incorporando gracias a una decisión del Gobierno provincial. “Tenemos psicólogos en toda la provincia, en la mayoría de los centros de salud y hospitales”, aseguró.

También indicó, que la provincia cuenta con dispositivos para la atención de situaciones que requieren mayor complejidad, entre ellos el Servicio de Salud Mental del Hospital Distrital Nº8 “Eva Perón”, donde las personas pueden recibir tratamiento y contención acorde con sus necesidades.

Compromiso que nos involucra a todos

Por su parte, la directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano, licenciada Selena Copponi, destacó el valor del encuentro para poner en común las experiencias territoriales y fortalecer la articulación entre los equipos sanitarios.

Explicó que la jornada permitió poner en común el trabajo realizado durante el Mes de la Prevención del Suicidio y el Mes de la Salud Mental, además de generar un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrenta el sistema de salud provincial para continuar mejorando las respuestas a las personas que atraviesan situaciones de padecimiento psíquico, vulnerabilidad o crisis.

En tanto remarcó, que la atención requiere la participación de todo el sistema sanitario, la coordinación entre los distintos niveles de atención y el trabajo conjunto con la comunidad, poniendo en valor cada intervención preventiva, cada espacio de escucha y cada acompañamiento, al considerar que pueden marcar una diferencia significativa en la vida de quienes necesitan ayuda.

“Cuidar la salud mental es cuidar la vida, y cuidar la vida es una responsabilidad que asumimos entre todos”, expuso, al agradecer la participación de los profesionales y equipos que llegaron desde diferentes lugares de la provincia.

Por último, hizo notar que, durante septiembre y octubre, el Gobierno de Formosa “reafirma el compromiso de continuar construyendo una red pública de salud mental integrada, inclusiva y accesible, en la que pedir ayuda encuentre siempre una respuesta oportuna y respetuosa de la dignidad de cada persona”.



