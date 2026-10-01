Detuvieron a un hombre y secuestraron un arma de fabricación casera

• El procedimiento se concretó durante un allanamiento en el barrio El Palomar

Integrantes de la Subcomisaría República Argentina, dependiente de la Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco, aprehendieron a un sujeto acusado de amenazas y hurto en contexto de violencia de género, durante un allanamiento en el barrio El Palomar de esta ciudad.

Una mujer de 43 años denunció que su expareja se negó a retirarse del domicilio que compartían, ubicado en inmediaciones de la avenida Esteban Laureano Maradona y calle Segunda, en el sector de ladrillería.

Según relató, decidió abandonar temporalmente la vivienda y refugiarse en la casa de una amiga, pero de igual forma comenzó a recibir mensajes de audio a través de WhatsApp en los que el sujeto la amenazaba de muerte si intentaba regresar a su domicilio.

También aseguró que el hombre se negaba a devolverle un teléfono celular de su propiedad, por lo que solicitó medidas judiciales de protección.

Ante la gravedad de la situación, los investigadores iniciaron las actuaciones y reunieron los elementos necesarios para solicitar una orden de allanamiento al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

En ese contexto, este jueves último, efectivos de la Subcomisaría República Argentina, con la colaboración de uniformados del Destacamento de Desplazamiento Rápido del Distrito Cinco y personal de otras dependencias de la Unidad Regional Uno, concretaron el allanamiento en el inmueble investigado.

Como resultado del operativo, detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular Samsung A03, que reunía las características del dispositivo denunciado como sustraído. Además, durante la requisa de una habitación, encontraron dentro de una cajonera un arma de fuego de fabricación casera, conocida como tumbera, calibre 22, que también fue secuestrada y motivó el inicio de actuaciones judiciales por separado.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras que los elementos secuestrados fueron incorporados a las actuaciones.

La intervención policial permitió concretar la detención del denunciado, recuperar el teléfono celular y retirar de circulación un arma de fabricación casera, en el marco de las acciones que lleva adelante la Policía de Formosa para prevenir y combatir la violencia de género.