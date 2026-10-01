La Municipalidad sumó cuneteo y perfilado de calles en diversos sectores de la ciudad

Las cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública salieron este sábado a trabajar en distintos sectores de la capital, con tareas que apuntaron sobre todo al escurrimiento del agua y a dejar las calles de tierra en condiciones de tránsito.

En el barrio El Pucú, el ex Liborsi, se hizo cuneteo manual y con carga directa del material extraído. También se desobstruyeron cruces y cámaras, un trabajo que los vecinos de la zona conocen bien cuando llega la lluvia, y se perfilaron las calles internas.

En el Circuito Cinco, el personal municipal trabajó junto a cooperativas en cuatro frentes.

En los barrios Eva Perón, República Argentina y 7 de Mayo el trabajo se concentró en el cuneteo manual y mecanizado. En El Porvenir, en cambio, los operarios perfilaron la avenida Beata Nazaria March y las calles aledañas.

Mientras tanto, en el barrio Fontana se perfiló y distribuyó escombro sobre el pasaje Caracol, entre Corrientes y la avenida Néstor Kirchner, para afirmar una calzada que suele complicarse con el agua. La jornada se completó con el perfilado de las calles internas del 12 de Octubre.

Desde la Dirección señalaron que el cronograma continúa en los próximos días en otros sectores de la ciudad.



