UDA Seccional Formosa destaca las jornadas informativas realizadas por UPLAB y el Polo Científico

La Unión de Docentes Argentinos (UDA) Seccional Formosa, quiere destacar las jornadas informativas realizadas por directivos y autoridades de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, quienes estuvieron en distintas localidades del interior donde se reunieron con estudiantes del último año del nivel secundario, docentes y familias para dar a conocer las ofertas académicas para el cursado de distintas carreras universitarias y terciarias que ofrece la provincia de Formosa.

Estas acciones tuvieron como fin exponer y distinguir la enseñanza en la Educación Superior del Gobierno de Formosa, puntualizando que la provincia cuenta con 39 Institutos Superiores en las distintas localidades, sumado a esto ocho carreras estratégicas universitarias pertenecientes a la UPLaB, y otras de educación superior del Instituto Politécnico Formosa.

También resaltamos la gestión del Gobierno Provincial, a través de nuestro Gobernador Gildo Insfrán, que se preocupa y se ocupa de la educación como política de estado, instituye un presupuesto netamente provincial destinado a inversiones para infraestructura, expansión de matrícula, mobiliario, comunicación, personal docente y no docente, que contribuyen al funcionamiento de la educación pública de calidad, gratuita y federal.

Repudiamos enérgicamente, los actos del Gobierno Nacional que oprime a los que luchan en defensa de los derechos y capitula la educación nacional de todo el país desfinanciando la educación universitaria e incumpliendo la Ley de manera antojadiza y detestable escudándose bajo argumentos triviales, no aceptando la voluntad popular ante los insistentes reclamos genuinos de la comunidad educativa que se manifiesta masivamente en protestas contra este régimen nefasto y represor del Presidente Milei.

La provincia de Formosa es un ejemplo de crecimiento y desarrollo en ciencia y tecnología que apuesta a la formación académica, generando igualdad de oportunidades con inclusión social, capacitación para el trabajo y esperanza de futuro para nuestros niños, jóvenes y adultos.

VICENTE GARCIA INSFRAN

SECRETARIO GENERAL UDA – SECCIONAL FORMOSA