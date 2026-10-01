Barrio 2 de Abril: Desarticularon centro de venta de drogas y aprehendieron a dos hombres

Se secuestraron cocaína, marihuana, 46 pastillas, teléfonos celulares, dinero y otros elementos de interés para la causa

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF), realizaron un allanamiento en el barrio 2 de Abril de esta ciudad capital, que culminó con la detención de dos hombres y el secuestro de estupefacientes y otros objetos vinculados a la investigación.

La medida judicial se concretó el viernes último, en un inmueble ubicado en la manzana 7, sector B, en el marco de una causa por presunta tenencia y comercialización de drogas, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

Previamente, alrededor de las 15:30 horas, los investigadores detuvieron a un hombre de 36 años en una de las calles internas del mismo barrio, a quien le secuestraron un envoltorio con cocaína y un teléfono celular.

Luego, a partir de las 18:00 horas, se allanó el domicilio investigado, donde se detuvo a un segundo sujeto de 30 años.

Durante el procedimiento se secuestraron envoltorios de marihuana, 46 pastillas blancas sin inscripción, varios retazos de polietileno con restos de cocaína, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por su parte, el personal de la Dirección General de Policía Científica documentó el procedimiento; mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial.