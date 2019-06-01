La Municipalidad participó por quinto año de la jornada latinoamericana de castración

La Municipalidad de la Ciudad de Formosa participó este lunes de CastraLAT, la Jornada de Castración Masiva de América Latina, que se desarrolló en simultáneo en alrededor de veinte países de la región. Fue la quinta vez consecutiva que el municipio se sumó a la convocatoria.

La actividad se concentró en el Centro Municipal de Atención Animal (CeMAA) "San Roque" de avenida Kirchner, dependiente de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la Secretaría de Acción Social.

De 8 a 15, en horario corrido, los equipos veterinarios trabajaron en los quirófanos del Centro y en el Castramóvil, que se instaló frente al edificio para ampliar la capacidad de atención.

"Estamos participando en la jornada de castración más grande de Latinoamérica por quinto año consecutivo", comentó la médica veterinaria Catalina Espinoza, directora de Zoonosis y Protección Animal.

"Son castraciones gratuitas para concientizar sobre la importancia de la castración como método de control poblacional", explicó.

Espinoza remarcó que, si bien el municipio de Formosa realiza este servicio a diario, "no es habitual en la mayoría de las ciudades y países de América Latina". Por esa razón, señaló, "un día al año, en coincidencia con el Día Mundial de los Animales, que es el 4 de octubre, se hace esta castración masiva". En la Argentina, al caer la fecha en domingo, la jornada se trasladó al lunes.

Una política que en Formosa no depende del calendario.

Hacia el mediodía, la directora precisó que ya se habían castrado 86 animales y que los vecinos seguían llegando con sus perros y gatos, aprovechando la atención extendida.

"Una vez terminado el trabajo, se envían los resultados a la central en Buenos Aires, que los eleva a los organizadores. Ahí se contabiliza el total de animales castrados en Latinoamérica en el marco de esta jornada", detalló Espinoza.

CastraLAT nació en 2022 por iniciativa del médico veterinario uruguayo Enrique Rimbaud. En aquella primera edición, 511 veterinarios de 16 países castraron 9.725 animales en un solo día.

Formosa acompaña la convocatoria desde entonces, con el respaldo de un trabajo que el municipio sostiene desde hace más de una década a través del Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos, que ya superó las cien mil castraciones gratuitas.



