Perfilado de calles y cuneteo en seis barrios de la ciudad

La Municipalidad de Formosa realizó trabajos de mantenimiento de calles, limpieza de desagües y acondicionamiento de espacios públicos en los barrios 12 de Octubre, El Pucú, Eva Perón, El Porvenir, Resguardo y Las Orquídeas, para mejorar la circulación y el escurrimiento del agua.

En cada sector, las cuadrillas intervinieron según lo que hacía falta en el lugar. En el 12 de Octubre limpiaron la traza, perfilaron las calles internas, levantaron esquineros y destaparon cruces de calles.

También hicieron cuneteo manual y cargaron en el momento los residuos que se sacaban de las cunetas.

En El Pucú, el ex barrio Liborsi, el trabajo combinó cuneteo manual con carga directa, desobstrucción de cruces y cámaras y perfilado de calles internas.

En el Eva Perón, la tarea se concentró en el cuneteo manual, para que el agua drene mejor cuando llueve.

En El Porvenir, las calles se perfilaron con relleno y compactación. En Resguardo, los equipos hicieron perfilado y cuneteo manual. En Las Orquídeas, el personal municipal limpió un predio destinado a la descarga.



