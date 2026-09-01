La Municipalidad informa sobre nuevo plan de bonificación para multas derivadas de infracciones





Los tres juzgados de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa pusieron en marcha un plan de bonificación que permite a los vecinos cancelar sus multas pendientes con una rebaja del 50%, siempre que el pago se realice en una sola vez.

La medida quedó establecida en la Resolución Conjunta N° 001/2026, firmada por los jueces administrativos de Faltas.

Rige desde el 1 hasta el 30 de octubre, con la posibilidad de extenderse 30 días más si los titulares de los tres juzgados lo acuerdan de manera unánime.

"Hemos sacado una resolución en conjunto que tiene por objeto dar facilidades a los vecinos para que se pongan al día con el pago de sus multas", explicó el juez de Faltas N° 1, Juan Manuel Oviedo.

El beneficio alcanza a las infracciones pendientes de pago cometidas hasta el 30 de octubre de 2026, sin distinción de rubro. "Van para todo tipo de infracciones, ya sea de tránsito, bromatología y otras", precisó.

Quienes se adhieran deberán firmar un acta-acuerdo en la que aceptan el valor de la multa con la bonificación aplicada.

La resolución surgió a partir de los pedidos de facilidades que los juzgados vienen recibiendo con frecuencia. El texto aclara que la rebaja no exime de responsabilidad por la falta cometida ni implica renunciar a la potestad sancionatoria del municipio. Se trata de una herramienta para que los vecinos puedan regularizar deudas que, en el contexto actual, les resulta difícil afrontar.

"Es una posibilidad que nos permite nuestra ordenanza para ayudar al vecino ante esta situación económica", remarcó Oviedo.





Dónde consultar





Las personas interesadas pueden acercarse a cualquiera de las sedes de los juzgados de Faltas:

Rivadavia y Pringles.

Centro Cívico N° 1, en el circuito 5, barrio Juan Domingo Perón, sobre calles Ocleppo y Canepa.

Centro Cívico N° 2, en el barrio 2 de Abril, sobre calle Trinidad González y avenida Italia.

"Pedimos a los vecinos que se acerquen y aprovechen esta oportunidad", concluyó el magistrado.



