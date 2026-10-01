La Escuela de Formación Popular en Género abordó la salud mental en adultos mayores

La Escuela Municipal de Formación Popular en Género llevó adelante este sábado su segundo encuentro, dedicado a la salud mental en las personas mayores. La jornada se desarrolló en la ex sala de sesiones del Concejo Deliberante, en San Martín 743, y comenzó a las 9 tras la acreditación de los asistentes.

La disertación estuvo a cargo de la licenciada en Psicología Mayra Retamoso quien compartió con los participantes herramientes para reconocer y acompañar los padecimientos que suelen atravesar a esta etapa de la vida.

La propuesta, organizada por la Dirección de Cuestiones de Género, a cargo de la Dra. María Silvia Carrizo, puso la mirada sobre un tema que muchas veces queda puertas adentro de cada casa.

La soledad, los cambios en la dinámica familiar, la pérdida de vínculos y el lugar que la comunidad le reserva a sus mayores formaron parte de los ejes que atravesaron la clase. Desde la perspectiva de género, el encuentro también permitió pensar en quiénes sostienen las tareas de cuidado - mayormente mujeres - y en el desgaste que eso implica.

Los vecinos que participaron aportaron sus propias experiencias, lo que le dio a la mañana un tono de intercambio más que de exposición.

La Escuela forma parte de las políticas de formación comunitaria que impulsa la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, bajo la gestión del intendente Jorge Jofré, con encuentros abiertos y gratuitos que buscan acercar herramientas concretas a quienes trabajan, militan o simplemente se interesan por estas temáticas en sus barrios. El cronograma continuará el sábado 17, donde se abordará la temática inteligencia artificial, algoritmos y sesgos de género.

El cierre será el 24, con una jornada dedicada a la promoción de la salud de la mujer, en la que se entregarán los certificados de Promotores Comunitarios en Género.











