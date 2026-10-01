La Escuela de Formación en Género debatió sobre los sesgos de la inteligencia artificial

La Escuela Municipal de Formación Popular en Género realizó este lunes su tercer encuentro, dedicado a los sesgos y estereotipos de género que reproducen las herramientas de inteligencia artificial. La jornada comenzó a las 19 y tuvo como disertante al licenciado Sebastián Lezcano.

María Silvia Carrizo, directora de Cuestiones de Género explicó que “el encuentro se propuso mirar con otros ojos una tecnología que ya forma parte de la vida cotidiana. Los sistemas de inteligencia artificial aprenden de enormes volúmenes de textos e imágenes producidos por la sociedad, y con ellos absorben también sus desigualdades”.

Los algoritmos no inventan prejuicios, los heredan.

A partir de esa idea, se repasaron situaciones concretas: generadores de imágenes que asocian ciertas profesiones con varones y otras con mujeres, asistentes virtuales que por defecto tienen voz femenina y traductores automáticos que asignan género a oficios y cargos sin que nadie se lo pida.

Los participantes compartieron sus propias experiencias con estas aplicaciones y plantearon preguntas sobre cómo usarlas con sentido crítico en el trabajo, la escuela y el barrio.

La Escuela funciona desde 2018 y ya certificó a más de 250 promotores comunitarios en género, que luego llevan lo aprendido a sus barrios y acompañan situaciones de vulnerabilidad en el territorio.

Es una de las políticas de formación comunitaria que impulsa la gestión del intendente Jorge Jofré, con encuentros abiertos y gratuitos.

Esta edición se abrió con la participación política de las mujeres como eje y continuó con la salud mental en las personas mayores. El cierre será el sábado 24, con el tema la Promoción de Salud Sexual Integral de la Mujer y Diversidades: baja la natalidad y aumenta la escolaridad, a cargo de la Dra. Cristina Mirassou.



