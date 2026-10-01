Güemes: Vecinos actúan frente a inacción de Vialidad Nacional

Un grupo de ciudadanos y dirigentes locales reparó un peligroso bache en la Ruta Nacional 86, destacando la falta de respuesta del Gobierno nacional y la necesidad de una acción inmediata para garantizar la seguridad vial.

FD: #formosaaldia.com.ar

Si bien es ampliamente sabido que las rutas nacionales no están bajo la jurisdicción de la provincia o los municipios, en un acto de solidaridad y responsabilidad comunitaria, el ex concejal y referente de Causa Provincial, Marcelo Ocampo, junto al actual edil Roberto Farana, tomaron la iniciativa de actuar frente al grave peligro que representaba para los usuarios de la Ruta Nacional 86 un enorme pozo que afectaba la seguridad vial y la vida de las personas.

La reparación del bache, se realizó con maquinaria y materiales proporcionados por colaboradores locales, fue fundamental para proteger a quienes transitan diariamente por la zona, incluidos docentes, productores agrícolas y familias. Este esfuerzo comunitario resalta la urgencia de atender problemas de infraestructura que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Ocampo subrayó la seriedad de la situación, mientras que Farana expresó su frustración: "Este enorme pozo era un verdadero peligro. No es justo que los vecinos tengamos que resolver lo que debería ser una prioridad del Estado. No esperemos a que ocurra una tragedia".

El reclamo por la mejora de las rutas cobró relevancia en un contexto de parálisis de la obra pública nacional y deterioro de las vías de comunicación en la provincia. A pesar de los fallos judiciales que ordenaron el acondicionamiento urgente de tramos críticos, la falta de mantenimiento persiste, obligando a las comunidades a asumir responsabilidades que no les corresponden.

Tras la intervención en la ruta, Ocampo y Farana se dirigieron a la colonia Unión Escuela para reunirse con familias rurales, donde se abordaron temas de regularización dominial. Este encuentro tuvo como objetivo iniciar los trámites necesarios frente al organismo correspondiente para asegurar la propiedad de las tierras, garantizando así la seguridad jurídica de las familias.

Durante el encuentro, los vecinos plantearon sus necesidades en cuanto a infraestructura y servicios básicos. Al finalizar la jornada, Ocampo resaltó la importancia de mantener una presencia activa y militante en el territorio, apoyando a cada vecino y vecina en sus demandas y necesidades.







