El intendente Jofré supervisó trabajos en el barrio 12 de Octubre

El intendente Jorge Jofré recorrió este martes los trabajos que la Municipalidad lleva adelante en el barrio 12 de Octubre, donde una cuadrilla de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, coloca tubos de hormigón de 600 milímetros para construir un cruce de calle en la intersección de Coronel Bogado y avenida 12 de Octubre.

"Estamos perfilando y mejorando la calle, y a la vez mejorando el escurrimiento del agua, porque a esta zona le faltaban tuberías de cruce y hay otras que están rotas y las vamos a cambiar", comentó Jofré durante la recorrida. El intendente vinculó la obra con la llegada de El Niño, que se caracteriza por dejar mucha lluvia en poco tiempo. "Eso exige que los desagües estén limpios, así que hay que estar preparados", agregó.

La obra apunta a mejorar la capacidad del sistema pluvial de la zona y a darle salida al agua que hoy se acumula en parte del barrio Divino Niño, que a partir de ahora escurrirá hacia el brazo del riacho El Pucú.

"Va a ser un drenaje importante para esa parte del barrio, porque el agua va a desembocar directamente en el brazo del riacho", explicó Hernán Delgado, director de Mantenimiento de la Vía Pública, mientras supervisaba el avance de las tareas junto al intendente.

El funcionario recordó que el año pasado ya se había intervenido el sector y que ahora se completa con el mantenimiento de las cunetas laterales de calle Coronel Bogado, que también vuelcan sus aguas en el mismo curso.

En paralelo, otro equipo trabaja en un zanjeo sobre calle Pacífico Scozzina, en un sector distinto del barrio. Según precisó Delgado, esa intervención permitirá contar con dos vías de escurrimiento para toda la cuenca, de modo que el agua no dependa de un único canal para llegar al riacho.

Las obras forman parte de la preparación de la ciudad frente al fenómeno de El Niño, cuyo pico de lluvias se espera para diciembre. "Venimos haciendo estos trabajos de manera coordinada y organizada en el tiempo, para que el sistema tenga más capacidad y el agua escurra más rápido", señaló el director.

Jofré contó que las cuadrillas también trabajan en el barrio Liborsi y sobre calle Junín, con limpieza de canales principales y atención de puntos críticos como los cruces de calle. "La ciudad tiene una gran extensión, son 40.000 hectáreas que tenemos que atender, pero con el equipamiento y el recurso humano que tenemos estamos haciendo todo lo posible para que esté mejor preparada ante este evento", remarcó.

El intendente insistió en el papel de los vecinos para que las obras rindan. "Les pedimos por favor que no tiren basura en las zanjas ni obstruyan los canales de desagüe. En algunos canales principales aparecen colchones, heladeras, electrodomésticos, y eso tranca el escurrimiento normal del agua. Cuando un desagüe no se mantiene limpio, ahí es donde se producen las inundaciones", advirtió.



