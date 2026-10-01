Jofré recibió a las árbitras que se capacitan esta semana en Formosa

El intendente Jorge Jofré recibió este jueves a la delegación de árbitras de las regiones Litoral Norte y Litoral Sur que participan del Centro de Desarrollo de Árbitras Federales, una capacitación del Consejo Federal del Fútbol Argentino que tiene a la capital formoseña como sede.

Estuvieron además, Gustavo Bassi, presidente del Colegio de Árbitros del Consejo Federal; Juan Pablo Pompei, exárbitro internacional e instructor del organismo; Pablo Dóvalo, árbitro en actividad de la Liga Profesional; y Alberto Barrientos, también instructor del Consejo Federal.

Completaron la comitiva dos exárbitras que integraron el departamento femenino de la AFA, María Laura Fortunato y Estela Álvarez.

Jofré saludó una por una a las integrantes de la delegación. Se interesó por las ciudades de donde venían, por los años que llevan dirigiendo y por cómo se organizan en sus ligas para sostener la actividad.

La conversación tuvo un tono distendido, de cancha más que de protocolo.

El intendente, que además preside la Liga Formoseña de Fútbol, expresó su orgullo de que la entidad sea anfitriona del encuentro. Remarcó que este tipo de formación ayuda a profesionalizar el arbitraje femenino en la región y abre un camino concreto para que las árbitras del interior lleguen a las categorías más altas.

La capacitación comenzó el jueves y continua el viernes en el estadio Don Antonio Romero, de 9.30 a 18. Combina clases teóricas con trabajo práctico en el campo de juego y está destinada a todas las árbitras que forman parte de la tabla de mérito de ambas regiones.



